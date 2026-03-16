Proiectul de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul la stat va fi aprobat în această săptămână de Guvern şi trimis Parlamentului spre adoptare

Publicat de Andreea Drilea, 16 martie 2026, 08:32

Premierul Ilie Bolojan a subliniat că măsura îi vizează strict pe beneficiarii de pensii speciale, în timp ce persoanele cu pensii bazate pe contributivitate nu vor fi afectate de noile restricţii.

Cu detalii Andrei Şerban: Premierul Ilie Bolojan a arătat că cel puţin 15.000 de persoane se află în situaţia de a cumula pensia cu salariul la stat şi că proiectul de lege privind interzicerea cumulului face parte din efortul Guvernului de a reduce cu 10% personalul din administraţia publică centrală şi locală. Premierul a precizat că persoanele care primesc pensii speciale, dacă doresc să rămână angajate la stat, vor fi obligate să renunţe la 85% din pensie pe toată perioada cât vor rămâne angajate. Tot el a precizat că este vorba doar de cei care primesc pensii speciale, pentru că persoanele cu pensii contributive nu vor fi afectate. După ce proiectul de lege va fi aprobat de Executiv, el va fi trimis Parlamentului pentru dezbatere şi adoptare.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Naţional vineri, 13 martie 2026, 08:19

Naţional vineri, 13 martie 2026, 07:19

Naţional vineri, 13 martie 2026, 07:05

Naţional vineri, 13 martie 2026, 06:28

Naţional vineri, 13 martie 2026, 06:02

Naţional vineri, 13 martie 2026, 05:40

Naţional joi, 12 martie 2026, 12:42

Naţional joi, 12 martie 2026, 09:59

