Programul Rabla va fi relansat în luna septembrie

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 august 2025, 10:01

Programul Rabla va fi relansat în luna septembrie. Ministerul Mediului anunţă că programul Rabla va fi relansat luna viitoare, cu un buget de 200 de milioane de lei.

Valoarea voucherelor va fi redusă pentru a răspunde situaţiei economice actuale.

Programul va functiona pe baza unui ghid actualizat, ce va fi pus in dezbatere publică până la finalul săptămânii.

Datele ministerului arată faptul că România şi-a îndeplinit ţinta din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă privind casarea a 250.000 de autoturisme poluante, iar în cei 20 de ani de implementare, programul Rabla a dus la scoaterea din circulaţie a peste un milion de maşini vechi.

În perioada următoare, Ministerul Mediului va prezenta lista actualizată a programelor Administraţiei Fondului pentru Mediu, precum şi calendarul relansării acestora, în funcţie de deciziile guvernamentale şi de disponibilitatea fondurilor europene şi naţionale. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)