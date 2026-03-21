Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Preţurile combustibililor au continuat să crească. Autorităţile pregătesc un set de măsuri care să răspundă crizei legate de preţurile carburanţilor

Preţurile combustibililor au continuat să crească. Autorităţile pregătesc un set de măsuri care să răspundă crizei legate de preţurile carburanţilor

Preţurile combustibililor au continuat să crească. Autorităţile pregătesc un set de măsuri care să răspundă crizei legate de preţurile carburanţilor

Publicat de Gabriela Rotaru, 21 martie 2026, 09:30

Preţurile combustibililor au continuat să crească.

Astfel, un litru de benzină standard, care depăşise, ieri, 9 lei, a ajuns, să astăzi, spre exemplu în benzinăriile din Capitală – cu 17 bani peste acest prag istoric, în condiţiile în care preţul minim este de 8 lei si 94 de bani.

Potrivit aplicaţiei Monitorul Preţurilor gestionată de Consiliul Concurenţei, în cazul motorinei standard care s-a apropiat şi mai mult de nivelul de 10 lei pe litru, preţul variază, în această dimineaţă, între 9 lei şi 57 de bani şi 9 lei şi 88 de bani .

Totodată, benzina premium înregistrează un minim de 9 lei şi 53 de bani şi un maxim de 9 lei şi 88 de bani pentru un litru . Iar motorina premium, tot mai aproape de pragul de 11 lei , se vinde cu până la 10 lei şi 44 de bani litrul.

Preţurile combustibililor reflectă, în principiu, cotaţiile ridicate ale ţiţeiului pe piaţa internaţională.

Astăzi, barilul de ţiţei Brent din Marea Nordului se vinde la un preţ cu 4 dolari mai mare decât ieri, nivel mai mic însă cu 6 dolari faţă de preţul de acum două zile.

Între timp, autorităţile de la București pregătesc un set de măsuri care să răspundă crizei legate de preţurile carburanţilor.

Situaţia a fost analizată, ieri, de premier cu miniştrii finanţelor şi energiei, cu reprezentanţi ai Ministerului Economiei, ai Consiliului Concurenţei şi ai Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice. Echipele tehnice vor lucra şi în acest weekend, iar la începutul săptămânii viitoare va fi o nouă întâlnire pentru definitivarea soluţiilor, scrie premierul Ilie Bolojan într-o postare pe internet.

El mai transmite că deciziile trebuie să fie echilibrate, având în vedere că o plafonare arbitrară a preţurilor poate duce la lipsa combustibililor din benzinării. În plus, o eventuală scădere a accizelor trebuie să garanteze ieftinirea benzinei şi a motorinei, dar, în acelaşi timp, să nu afecteze deficitul stabilit prin bugetul de stat votat în Parlament. Ilie Bolojan mai susţine că refuză să vină cu soluţii populiste, care să creeze aparenţa unui ajutor, dar care ar genera, de fapt, noi dezechilibre şi costuri. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
