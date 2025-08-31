Preşedintele României, Nicuşor Dan, participă la Chişinău, alături de preşedinta Maia Sandu, la evenimentele prilejuite de Ziua Limbi Române

UPDATE – Președintele României, Nicuşor Dan, este într-o vizită oficială în Republica Moldova pentru a participa, alături de președinta Maia Sandu, la evenimentele priilejuite de sărbătoarea Ziua Limbii Române, instituită peste Prut încă dinaintea declarării independenței față de fosta Uniune Sovietică.

Rador/FOTO Facebook Nicușor Dan

De la ora 9:00 cei doi vor fi prezenţi la Chişinău la evenimentul denumit Marea Dictare Naţională, unde sunt aşteptaţi 2.000 de oameni. Ulterior, ei vor merge în oraşul Străşeni pentru a depune flori la bustul poetului naţional Mihai Eminescu şi vor participa la un concert dedicat evenimentului.

În august 1989, aproximativ 750.000 de oameni, adunați în centrul Chișinăului, au cerut ca limba română să devină limba oficială vorbită în teritoriile de peste Prut, iar sub presiunea străzii, la 31 august, parlamentul de atunci a adoptat legea în acest sens.

Ziua Limbi Române a fost instituită prin lege de Parlamentul României în anul 2013, iar în Republica Moldova înaintea declarării independenţei faţă de fosta Uniune Sovietică.

Rador/FOTO presidency.ro