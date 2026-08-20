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Președintele României încercă din nou, astăzi, să convingă politicienii să ajungă la un acord pe tema legii salarizării personalului plătit din bani publici

Președintele României încercă din nou, astăzi, să convingă politicienii să ajungă la un acord pe tema legii salarizării personalului plătit din bani publici

Publicat de Andreea Drilea, 20 august 2026, 06:28

Reforma salarizării în sistemul public este din nou în analiza echipelor tehnice din partidele care au făcut parte din fosta coaliţie de guvernare, care au revenit în această seară la Palatul Cotroceni pentru discuţii cu consilierul prezidenţial Radu Burnete.

Mâine, preşedintele Nicusor Dan, va relua dialogul pe aceeaşi temă cu liderii PSD, PNL, USR şi UDMR, în încercarea de a se ajunge la un acord în ceea ce priveste noua lege.

Termenul limită pentru adoptarea şi promulgarea documentului – ca jalon în PNRR – este finalul lunii, data de 31 august, astfel că întâlnirile din aceste zile sunt decisive pentru tranşa de finanţare aferentă îndeplinirii acestui angajament, în valoare de aproximativ 770 de milioane de euro.

Nu este exclusă convocarea unei noi sesiuni extraordinare a Parlamentului, săptămâna viitoare, pentru promovarea legii, dacă s-ar ajunge la un acord politic.

Rador/FOTO captură video

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