Premierul Ilie Bolojan şi ministrul finanţelor discută la Palatul Victoria cu reprezentanţii agenţiei de rating Fitch

Publicat de Andreea Drilea, 27 ianuarie 2026, 08:57

Premierul Ilie Bolojan şi ministrul finanţelor, Alexandru Nazare, discută, în această dimineață, la Palatul Victoria cu reprezentanţii agenţiei de rating Fitch, despre ultimele măsuri economice pregătite de guvern şi bugetul pe acest an.

Ministrul finanţelor spunea, recent, că previziunile în privinţa pieţelor şi agenţiilor de rating sunt foarte bune, iar discuţiile pleacă de la o altă bază, aceea că România şi-a îndeplinit angajamentele.

În vară, Fitch a menţinut ratingul României pe ultima treaptă recomandată pentru investiţii, BBB minus, cu perspectivă negativă, din cauza situaţiei precare a finanţelor publice şi a oportunităţilor slabe privind creşterea economică.

Pe 13 februarie, agenţia Fitch are prevăzută o nouă evaluare de rating pentru România.

După-amiază, şeful executivului începe o vizită de două zile în Germania, cel mai important partener comercial al ţării noastre, unde va fi primit de cancelarul Friedrich Merz.

