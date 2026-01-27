Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Premierul Ilie Bolojan şi ministrul finanţelor discută la Palatul Victoria cu reprezentanţii agenţiei de rating Fitch

Premierul Ilie Bolojan şi ministrul finanţelor discută la Palatul Victoria cu reprezentanţii agenţiei de rating Fitch

Premierul Ilie Bolojan şi ministrul finanţelor discută la Palatul Victoria cu reprezentanţii agenţiei de rating Fitch

Publicat de Andreea Drilea, 27 ianuarie 2026, 08:57

Premierul Ilie Bolojan şi ministrul finanţelor, Alexandru Nazare, discută, în această dimineață, la Palatul Victoria cu reprezentanţii agenţiei de rating Fitch, despre ultimele măsuri economice pregătite de guvern şi bugetul pe acest an.

Ministrul finanţelor spunea, recent, că previziunile în privinţa pieţelor şi agenţiilor de rating sunt foarte bune, iar discuţiile pleacă de la o altă bază, aceea că România şi-a îndeplinit angajamentele.

În vară, Fitch a menţinut ratingul României pe ultima treaptă recomandată pentru investiţii, BBB minus, cu perspectivă negativă, din cauza situaţiei precare a finanţelor publice şi a oportunităţilor slabe privind creşterea economică.

Pe 13 februarie, agenţia Fitch are prevăzută o nouă evaluare de rating pentru România.

După-amiază, şeful executivului începe o vizită de două zile în Germania, cel mai important partener comercial al ţării noastre, unde va fi primit de cancelarul Friedrich Merz.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Guvernul urmează să definitiveze săptămâna aceasta pachetul de măsuri pentru relansarea economiei
Naţional luni, 26 ianuarie 2026, 06:32

Guvernul urmează să definitiveze săptămâna aceasta pachetul de măsuri pentru relansarea economiei

Guvernul ar urma să definitiveze săptămâna aceasta pachetul de măsuri pentru relansarea economiei asupra căruia vrea să-şi asume răspunderea...

Guvernul urmează să definitiveze săptămâna aceasta pachetul de măsuri pentru relansarea economiei
METEO: Precipitații însemnate cantitativ și intensificări ale vântului în mai multe zone din țară
Naţional duminică, 25 ianuarie 2026, 10:25

METEO: Precipitații însemnate cantitativ și intensificări ale vântului în mai multe zone din țară

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 25-01-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 25 ianuarie,...

METEO: Precipitații însemnate cantitativ și intensificări ale vântului în mai multe zone din țară
Facturile la gaze naturale vor rămâne stabile în 2026 (Bogdan Ivan, ministrul Energiei)
Naţional duminică, 25 ianuarie 2026, 08:47

Facturile la gaze naturale vor rămâne stabile în 2026 (Bogdan Ivan, ministrul Energiei)

Facturile la gaze naturale vor rămâne stabile în 2026, chiar şi în cazul unor crize internaţionale, fiind estimate creşteri nesemnificative de...

Facturile la gaze naturale vor rămâne stabile în 2026 (Bogdan Ivan, ministrul Energiei)
În România vremea se încălzeşte uşor
Naţional duminică, 25 ianuarie 2026, 08:41

În România vremea se încălzeşte uşor

Vremea se încălzeşte uşor, după episoadele de ger care au marcat ultima perioadă. De mâine, valorile termice se vor situa peste cele normale...

În România vremea se încălzeşte uşor
Naţional duminică, 25 ianuarie 2026, 08:30

Ministerul Finanţelor va prezenta săptămâna viitoare principalii indicatori ai proiectului de buget

Ministerul Finanţelor urmează să prezinte săptămâna viitoare principalii indicatori ai proiectului de buget pentru acest an, în care o...

Ministerul Finanţelor va prezenta săptămâna viitoare principalii indicatori ai proiectului de buget
Naţional sâmbătă, 24 ianuarie 2026, 09:11

Guvernul ar putea acorda vouchere de 15.000 lei pentru proceduri de fertilizare în vitro (proiect)

Guvernul continuă să susţină financiar creşterea natalităţii şi ar putea aproba un program privind acordarea de vouchere pentru proceduri de...

Guvernul ar putea acorda vouchere de 15.000 lei pentru proceduri de fertilizare în vitro (proiect)
Naţional sâmbătă, 24 ianuarie 2026, 06:36

24 Ianuarie/Preşedintele Nicuşor Dan, prezent astăzi la Focşani şi Iaşi; premierul – la Bucureşti

Preşedintele Nicuşor Dan se va afla sâmbătă, de Ziua Unirii Principatelor, la Focşani şi Iaşi, în timp ce premierul Ilie Bolojan va...

24 Ianuarie/Preşedintele Nicuşor Dan, prezent astăzi la Focşani şi Iaşi; premierul – la Bucureşti
Naţional vineri, 23 ianuarie 2026, 19:10

Pomicultorii, ale căror culturi au fost afectate de îngheţul din primăvara anului trecut, vor primi ajutoare de urgenţă

Pomicultorii, ale căror culturi au fost afectate de îngheţul din primăvara anului trecut, vor primi ajutoare de urgenţă. Este o propunere a...

Pomicultorii, ale căror culturi au fost afectate de îngheţul din primăvara anului trecut, vor primi ajutoare de urgenţă