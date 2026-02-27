Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei, din 31 martie până pe 6 mai se vor face înscrierile pentru clasa pregătitoare

Publicat de Andreea Drilea, 27 februarie 2026, 09:45

Înscrierea în clasa pregătitoare se va face din 31 martie până pe 6 mai, prevede calendarul aprobat de Ministerul Educaţiei.

Documentul arată că aceasta va fi prima etapă în care părinţii vor putea completa cererile tip de înscriere, fie online, fie la unitatea de învăţământ la care solicită să înveţe copilul.

A doua etapă de înscriere se va desfăşura în perioada 25-29 mai şi va fi dedicată celor care nu au fost cuprinşi în nicio unitate de învăţământ.

Pe 16 iunie, fiecare şcoală va afişa listele finale ale viitorilor elevi de clasa pregătitoare.

Părinţii ai căror copii împlinesc şase ani până la data de 31 augustul 2026 inclusiv au obligaţia de a înscrie copiii la şcoală, iar pentru înmatricularea celor care fac această vârstă până la finalul anului este nevoie de o recomandare de înscriere în învăţământul primar, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro