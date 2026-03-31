Platforma electronică e-licitaţii.anaf.ro a înregistrat peste un milion de accesări

Publicat de Gabriela Rotaru, 31 martie 2026, 11:07

Platforma electronică e-licitaţii.anaf.ro, lansată ieri de Fisc pentru vânzarea la licitaţie a bunurilor confiscate, a înregistrat în primele ore peste un milion de accesări.

Aceasta este structurată pe două secţiuni, una pentru publicitate, în care bunurile sunt promovate timp de 30 de zile, şi una pentru licitaţiile propriu-zise, care se desfăşoară pe o perioadă de 5, 7 sau 10 zile, în funcţie de valoarea bunului scos la vânzare. (Rador/ FOTO agerpres/ arhivă)