Pe fondul creșterii alarmante a mortalității infantile, Salvați Copiii dotează cu aparatură medicală vitală Secția de ATI a Spitalului Universitar de Urgență din București

București, 24 februarie 2026: Într-un context îngrijorător, în care rata mortalității infantile în România a marcat din nou o creștere, cu inegalități mari între județe, ceea ce arată că nașterea în România rămâne discriminatorie, Secția de ATI neonatală a Spitalului Universitar de Urgență din București este dotată cu aparatură medicală vitală salvării nou-născuților care vin pe lume cu patologii medicale complexe, în valoare de 111.120 euro, care se adaugă unui efort constant de a dota maternitatea, cu o valoare totală de aproape 540.000 euro. Secția dispune de 20 de locuri de Terapie Intensivă Neonatală și Prematuri a căror rată de ocupare depășește permanent 90% și de multe ori se blochează cu pacienți extrem de prematuri a căror durată de spitalizare poate ajunge la trei luni, fiind necesară restricționarea internării de pacienți noi. Totodată, organizația anunță cel de-al 16-lea an al programului de combatere a mortalității infantile, printr-o campanie integrată de dotare a maternităților, secțiilor de terapie intensivă neonatală și de pediatrie, precum și prin intensificarea acțiunilor de intervenție în comunitățile vulnerabile.



La maternitatea Spitalului Universitar de Urgență din București, în 2025 au avut loc 1.615 nașteri. Rata prematurității a fost de 14%, față de media națională, care este de 9%, iar 13% dintre nou-născuți au necesitat intervenție în terapie intensivă, atât prematuri, cât și născuți la termen, dar cu anumite patologii.

Despre echipamente:

• Sistemul de monitorizare invazivă a tensiunii arteriale la prematurii foarte mici permite monitorizarea continuă și intervenția promptă pentru stabilizare și tratament adecvat. În neonatologie, uneori diferența dintre stabilitate și decompensare nu se măsoară în ore. Se măsoară în minute. Uneori în secunde. Pentru prematurii foarte mici, în special cei sub 1.000 g, tensiunea arterială este un indicator al perfuziei cerebrale, renale, intestinale. Hipotensiunea, variațiile bruște, răspunsul la tratament pot fi evaluate imediat. În cazul prematurului extrem, acest lucru poate preveni complicații severe precum hemoragia intraventriculară, ischemia intestinală și afectarea renală.

• De asemenea, Secția de Neonatologie integrează video-laringoscopul în managementul căilor aeriene la nou-născuți, în special la prematurii foarte mici și la pacienții cu malformații ale căilor aeriene superioare. Această tehnologie permite vizualizarea clară și mărită a glotei pe un monitor, crescând șansele de intubație reușită din prima tentativă și reducând riscul de complicații precum hipoxia, bradicardia sau traumatismele laringiene. Prin utilizarea video laringoscopiei, intervențiile devin mai rapide, mai precise și mai sigure. În același timp, echipa medicală beneficiază de un instrument modern de formare și standardizare a procedurilor.

• Sonda ecografică donată permite accesul vascular central, o procedură medicală în premieră în maternitate.

„Mortalitatea infantilă raportată în anul 2024 e superioară anilor precedenți și dublă față de media UE. Altfel spus: prea mulți copii mor în România! Pentru nou-născuții prematur sau bolnavi, șansa lor de supraviețuire depinde de aportul de tehnologie inteligentă în maternități, adică de echipamente medicale moderne care să descifreze ceea ce pacientul nu poate să spună, să se adapteze nevoilor individuale, să fie deci blânde și eficiente”, a explicat dr. Adriana Dan.

Date despre spital:

Secția de neonatologie din cadrul Spitalului Universitar de Urgență București este responsabilă de îngrijirea nou-născuților, inclusiv a celor prematuri sau cu diverse afecțiuni care necesită intervenții medicale complexe. În acest context, este necesară dotarea secției cu echipamente medicale moderne, esențiale pentru a asigura tratamente optime și pentru a reduce riscul de complicații. În maternitatea SUUB sunt îngrijiți nou-născuți care provin din sarcini cu risc, datorită specificului spitalului – centru medical universitar, multidisciplinar, unde atât mama cât și nou-născutul pot beneficia de îngrijiri medicale complementare. Aici se internează gravide cu boli asociate sarcinii, cu complicații, care pot fi rezolvate în paralel cu sarcina, de către specialiștii din alte secții.

Harta mortalității infantile în 2024

Rata mortalității infantile a crescut în 2024 (date definitive INS) de la 5,6 (pentru anul 2023) la 6,6 la mia de copii născuți vii, marcând cel mai înalt nivel din ultimii 10 ani (din 2016, rata mortalității infantile a scăzut de la 6,8 la 5,6 la mie, în 2023). Astfel, la nivel național, județul Mureș a avut, în 2024, o rată a mortalității la copiii cu vârsta sub un an de 13 la mie, de aproape patru ori mai mare decât rata mortalității infantile înregistrate în București. Situația este îngrijorătoare și în județele Ialomița și Suceava, unde rata mortalității infantile depășeste 10 la mia de copii născuți vii. Harta națională a mortalității infantile ne arată că viața nou-născuților prematur sau cu patologii medicale complexe depinde de gradul de dotare al maternității cu aparatură medicală performantă, de distanța până la maternitate și de accesul gravidelor și mamelor la servicii medicale.

Județele cu cea mai mică rată a deceselor la copiii sub un an

• Municipiul București – 3.30 la mia de copii născuți vii;

• Olt – 3.40

• Ilfov – 4.00

• Tulcea – 4.20

• Teleorman – 4.60

La polul opus, județele cu cea mai mare rată a mortalității infantile

• Mureș – 13.00

• Ialomița – 12.70

• Suceava – 10.70

• Satu Mare – 9.90

• Botoșani – 9.80.

„Programul de combatere a mortalității infantile demarat de Salvați Copiii România acum 16 ani a devenit un mecanism esențial de sprijin pentru maternități, secții de terapie intensivă neonatală și secții de pediatrie din întreaga țară. În urma priorităților definite de medici, echipa Salvați Copiii mobilizează resurse, pentru a identifica cele mai rapide modalități de a dota unitățile medicale care au nevoie urgentă, vitală de aparatură medicală”, a explicat Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Organizația Salvați Copiii.

Pentru că viața unor copii care se luptă să trăiască depinde de investiția pe care o facem în maternități, Salvați Copiii România lansează un apel pentru redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit către o cauză vitală: dotarea cu echipamente medicale a maternităţilor şi secţiilor de nou-născuţi din România.

Cauzele de deces la copiii sub un an:

Cele mai frecvente cauze de deces în rândul copiilor sub un an sunt afecțiunile din perioada perinatală (2,38‰ în 2024) și malformațiile congenitale și anomaliile cromozomiale (1,38‰), acestea reprezentând împreună peste 60% din totalul mortalității infantile în 2024. Infecțiile respiratorii (1,48‰) rămân a treia cauză de deces.

Context

• Mortalitatea infantilă rămâne printre cele mai ridicate din Uniunea Europeană: 6,6‰, dublu față de media UE (3,3‰). Disparitățile sunt majore — 7,9‰ în mediul rural, comparativ cu 5,3‰ în urban.

• Aproximativ 10% dintre nașterile din România provin de la mame adolescente. În 2024 au fost înregistrate 601 nașteri la fete sub 15 ani și 13.018 la fete între 15 și 19 ani (INS).

• Accesul la servicii medicale este inegal: 1.050 de localități se confruntă cu deficit de medici de familie, iar 176 nu au niciun punct de lucru medical. Deși aproape jumătate din populație locuiește în mediul rural, mai puțin de o treime dintre medicii de familie profesează la sat, unde un medic deservește de peste două ori mai mulți pacienți decât în mediul urban.

Intervenția Salvați Copiii România

Din anul 2010 până în prezent, Organizația Salvați Copiii s-a implicat activ în dotarea cu echipamente medicale performante și modernizarea pentru 296 de unități medicale (secții de neonatologie, terapie intensivă neonatală, pediatrie, Obstetrică-Ginecologie si cabinete de medicină de familie) din toate județele țării, cu peste 4.100 de echipamente vitale, investind peste 21 de milioane de euro.

Într-un interval de timp record de doar 9 luni și cu eforturi conjugate, Organizația Salvați Copiii România, alături de susținători, a finalizat în 2025 lucrările ample de reabilitare pentru trei secții vitale ale Maternității Polizu: Secția de Terapie Intensivă, Blocul Operator și Secția Obstetrică-Ginecologie 4. Cele mai complexe intervenții au avut loc pe o suprafață de aproximativ 700 de metri pătrați, în Blocul Operator, Secția ATI și spațiile adiacente, zone care nu mai fuseseră renovate complet de peste 40 de ani. În cadrul investiției totale de 3.600.000 de euro, a fost achiziționat și un generator electric capabil să susțină întreaga activitate a spitalului în caz de avarie, precum și aparatură medicală de ultimă generație.

Programul Sănătatea mamei și a copilului oferă servicii integrate care reduc barierele în accesul la îngrijire și contribuie la prevenirea problemelor de sănătate încă din primele etape ale vieții. De asemenea, Salvati Copiii susține sistemul medical prin intervenții în infrastructură, dotare cu echipamente performante, pregătirea continuă a medicilor, urmărirea nou-născutului după externare.

Prin programul de dotare intervenim în toate județele țării, iar intervențiile integrate se desfășoară în 20 de județe:

• Intervenții în peste 400 de comunități defavorizate;

• 459.500 de mame, gravide și copii sub 5 ani sprijiniți prin informare medicală și servicii esențiale;

• O echipă de 100 de specialiști implicați în teren.

Cum intervenim

• Dotarea cu echipamente performante – Aparatură modernă pentru diagnostic, monitorizare și tratament, cu impact direct asupra calității îngrijirii.

• Renovarea și modernizarea unităților medicale – Reabilitarea spațiilor conform standardelor actuale de siguranță și control al infecțiilor.

• Suținerea programului de monitorizare postexternare a nou-născutului cu risc – Program susținut în 5 centre universitare.

• Programul de susținere emoțională a mamelor în maternități – menit să ofere sprijin emoțional mămicilor și gravidelor prin sesiuni individuale și de grup, adaptate nevoilor acestora.

• Formarea continuă a cadrelor medicale – Cursuri și traininguri susținute de specialiști pentru creșterea competențelor profesionale.

• Echipe integrate de specialiști — asistenți medicali, moașe și asistenți sociali — identifică situațiile de vulnerabilitate și sprijină familiile în accesarea serviciilor medicale și sociale.

• Asigurăm accesul la nutriție și produse de igienă esențiale pentru sănătatea mamei și dezvoltarea copilului.

• Organizăm sesiuni de consiliere și informare pentru mame, părinți și adolescenți, crescând nivelul de educație pentru sănătate și încurajând comportamentele preventive.

• Derulăm caravane medicale pentru gravide și copii, reducând barierele geografice și sociale în accesul la consultații.

• Sprijinim medicii de familie din mediul rural cu echipamente medicale necesare furnizării serviciilor la nivel local.

• Implementăm programul Cutia Bebelușului, inspirat de modelul finlandez, pentru a oferi nou-născuților un start sigur în viață.

• Facilităm accesul digital la informații medicale prin INFOMama — prima aplicație mobilă din România dedicată femeilor însărcinate — care oferă informații validate și conectează viitoarele mame la servicii de sănătate și suport social.

• Organizăm programe de formare pentru medicii din mediul rural, cu accent pe prevenție și îmbunătățirea îngrijirii gravidelor și familiilor cu copii mici.

• Susținem politici publice mai bune pentru sănătatea mamei și a copilului prin cercetări, conferințe și dialog constant cu autoritățile locale și centrale.

