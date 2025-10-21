Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Parlamentul European a aprobat o actualizare a normelor comunitare privind permisele de conducere

Parlamentul European a aprobat o actualizare a normelor comunitare privind permisele de conducere

Parlamentul European a aprobat o actualizare a normelor comunitare privind permisele de conducere

Publicat de Gabriela Rotaru, 21 octombrie 2025, 18:00

Parlamentul European a aprobat astăzi o actualizare a normelor comunitare privind permisele de conducere, demers considerat necesar pentru a creşte siguranţa rutieră şi pentru a reduce numărul accidentelor, soldate în fiecare an cu aproape 20.000 de decese în spaţiul comunitar.

Potrivit noilor reguli, examenul pentru obţinerea permisului va trebui să includă verificarea cunoştinţelor despre riscurile legate de unghiul mort şi de folosirea telefonului mobil la volan.

În cazul şoferilor de motociclete şi autovehicule, documentul va fi valabil 15 ani, iar în cazul şoferilor de camioane şi autobuze – cinci ani.

Un permis de conducere digital, accesibil pe telefonul mobil ar urma să îl înlocuiască treptat pe cel fizic şi să devină principalul format în Uniune.

Ţările vor avea la dispoziţie trei ani pentru a transpune aceste noi dispoziţii în legislaţia naţională şi încă un an pentru a se pregăti de punerea lor în aplicare. (Rador)

Etichete:
De la 1 ianuarie 2026, Republica Moldova şi Ucraina vor fi integrate în zona Spaţiului Economic European
Internaţional luni, 20 octombrie 2025, 15:34

De la 1 ianuarie 2026, Republica Moldova şi Ucraina vor fi integrate în zona Spaţiului Economic European

De la 1 ianuarie 2026, Republica Moldova şi Ucraina vor fi integrate în zona Spaţiului Economic European, unde se vor aplica tarifele de roaming...

De la 1 ianuarie 2026, Republica Moldova şi Ucraina vor fi integrate în zona Spaţiului Economic European
Muzeul Luvru rămâne închis, o decizie luată în ultimul moment
Internaţional luni, 20 octombrie 2025, 11:28

Muzeul Luvru rămâne închis, o decizie luată în ultimul moment

UPDATE – Muzeul Luvru va rămâne în cele din urmă închis publicului, luni, după ce duminică a fost ţinta unui jaf în timpul căruia au...

Muzeul Luvru rămâne închis, o decizie luată în ultimul moment
Începe exerciţiul NATO „Dacian Fall 2025”, desfăşurat în România şi în Bulgaria
Internaţional luni, 20 octombrie 2025, 06:34

Începe exerciţiul NATO „Dacian Fall 2025”, desfăşurat în România şi în Bulgaria

Peste 5.000 de militari şi 1.200 de mijloce tehnice din zece state NATO participă, de astăzi până pe 13 noiembrie, la exerciţiul „Dacian...

Începe exerciţiul NATO „Dacian Fall 2025”, desfăşurat în România şi în Bulgaria
Preşedintele Trump refuză să înarmeze #Ucraina cu rachete Tomahawk (presă)
Internaţional sâmbătă, 18 octombrie 2025, 08:29

Preşedintele Trump refuză să înarmeze #Ucraina cu rachete Tomahawk (presă)

Ucraina nu poate spera să primească rachete Tomahawk din SUA, a afirmat vineri seara târziu presa americană preluată de dpa, după ce...

Preşedintele Trump refuză să înarmeze #Ucraina cu rachete Tomahawk (presă)
Internaţional vineri, 17 octombrie 2025, 16:23

Noul legislativ de la Chişinău va fi convocat în prima sa şedinţă pe 22 octombrie

Noul Parlament al Republicii Moldova rezultat după alegerile legislative din 28 septembrie va fi convocat într-o primă şedinţă săptămâna...

Noul legislativ de la Chişinău va fi convocat în prima sa şedinţă pe 22 octombrie
Internaţional joi, 16 octombrie 2025, 19:15

Grecia este prima ţară din UE care introduce oficial ziua de lucru de 13 ore

Grecia a adoptat un proiect de lege controversat care permite zile de lucru de până la 13 ore, în pofida protestelor şi grevelor generale...

Grecia este prima ţară din UE care introduce oficial ziua de lucru de 13 ore
Internaţional joi, 16 octombrie 2025, 17:38

(INTERVIU) Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu: Marea Neagră, prioritate strategică a UE. România urmărește amenajarea unui hub pentru securitate maritimă

Șefa diplomației române, Oana Țoiu, a pledat la Bruxelles pentru implementarea rapidă a strategiei Uniunii Europene dedicate regiunii Mării...

(INTERVIU) Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu: Marea Neagră, prioritate strategică a UE. România urmărește amenajarea unui hub pentru securitate maritimă
Internaţional joi, 16 octombrie 2025, 16:17

Curtea Constituţională a Republicii Moldova a validat rezultatele alegerilor parlamentare

Curtea Constituţională a Republicii Moldova a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare desfăşurate pe 28 septembrie. Respectiva hotărâre a...

Curtea Constituţională a Republicii Moldova a validat rezultatele alegerilor parlamentare