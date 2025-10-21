Parlamentul European a aprobat o actualizare a normelor comunitare privind permisele de conducere

Publicat de Gabriela Rotaru, 21 octombrie 2025, 18:00

Parlamentul European a aprobat astăzi o actualizare a normelor comunitare privind permisele de conducere, demers considerat necesar pentru a creşte siguranţa rutieră şi pentru a reduce numărul accidentelor, soldate în fiecare an cu aproape 20.000 de decese în spaţiul comunitar.

Potrivit noilor reguli, examenul pentru obţinerea permisului va trebui să includă verificarea cunoştinţelor despre riscurile legate de unghiul mort şi de folosirea telefonului mobil la volan.

În cazul şoferilor de motociclete şi autovehicule, documentul va fi valabil 15 ani, iar în cazul şoferilor de camioane şi autobuze – cinci ani.

Un permis de conducere digital, accesibil pe telefonul mobil ar urma să îl înlocuiască treptat pe cel fizic şi să devină principalul format în Uniune.

Ţările vor avea la dispoziţie trei ani pentru a transpune aceste noi dispoziţii în legislaţia naţională şi încă un an pentru a se pregăti de punerea lor în aplicare. (Rador)