Parlamentul a suspendat dezbaterile asupra bugetului pe 2026 fără a stabili un termen pentru reluare

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 martie 2026, 19:53

Comisiile reunite de buget-finanţe au decis, astăzi, suspendarea dezbaterilor, după ce lucrările au fost reluate din nou în jurul orei 18:00, dar fără a se ajunge la un acord în coaliţia de guvernare pe amendamentul de 1,1 miliarde lei, credite de angajament şi credite bugetare, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale.

Propunerea de suspendare a lucrărilor a fost făcută de Miklos Zoltan (UDMR).

S-au înregistrat 37 de voturi ‘pentru’ suspendarea lucrărilor, 5 voturi ‘împotrivă’ şi 8 abţineri.

‘Acum câteva zile, când mă gândeam la acest buget, mă aşteptam la o dezbatere extrem de tensionată, dar nu mă aşteptam să fiu în situaţia de astăzi. În situaţia ca unul din bugetele ordonatorilor de credite să pice, consecinţa nepromovării bugetului de stat al României. E o situaţie fără precedent în ultimii 35 de ani. Şi trebuie să înţelegem cu toţii că expunem bugetele autorităţilor publice, bugetele instituţiilor statului, bugetele primăriilor, absorbţia fondurilor europene, tot ce înseamnă sistem de salarizare şi de pensii în România. Ceea ce facem noi astăzi, ce decizie se ia la nivel parlamentar, ce decizie se ia la nivel de lider de partide are consecinţe asupra României. Picarea bugetului Ministerului de Finanţe are consecinţe asupra pieţei şi a nivelului cu care se împrumută mâine România’, preşedintele Comisiei de buget-finanţe din Camera Deputaţilor, Bogdan Huţucă.

Deputatul UDMR Miklos Zoltan a intervenit şi a spus că România are nevoie de un buget, motiv pentru care a propus suspendarea şedinţei, pentru că ‘există un impas’.

‘Cu toţii suntem de acord că ţara asta are nevoie de un buget. Are nevoie de un buget cât se poate de repede, mâine, poimâine, cât de repede posibil, pentru că suntem deja la mijlocul lunii martie. În mod evident, suntem într-un impas şi avem nevoie de o soluţie de compromis. Noi, cei de la UDMR, am fost şi rămânem constructivi, am propus soluţii la această problemă. Mai avem şi alte idei şi vom mai veni şi cu alte propuneri prin care să rezolvăm acest impas. Dar, în acest moment, un lucru este cât se poate de clar: la nivelul acestei comisii am reuşit până acum să identificăm nicio soluţie. În concluzie, eu consider că este nevoie de o decizie la nivel de lideri – motiv pentru care propun să suspendăm lucrările, până când liderii identifică acea soluţie de compromis de care avem cu toţii nevoie, astfel încât să putem continua lucrările’, a afirmat deputatul.

Lucrările trebuiau finalizate în jurul prânzului pentru a putea fi redactate şi depuse rapoartele la bugetele ordonatorilor de credite, pentru ca mai apoi, în cursul după-amiezii, să înceapă dezbaterile în plenul reunit al Parlamentului.