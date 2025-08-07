Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Pacienţii cu afecţiuni cronice se pot prezenta la medicul de specialitate fără trimitere de la medicul de familie

Pacienţii cu afecţiuni cronice se pot prezenta la medicul de specialitate fără trimitere de la medicul de familie

Pacienţii cu afecţiuni cronice se pot prezenta la medicul de specialitate fără trimitere de la medicul de familie

Publicat de Andreea Drilea, 7 august 2025, 05:56

Pacienţii cu afecţiuni cronice care sunt înregistraţi în anumite programe naţionale de sănătate se pot prezenta direct la medicul de specialitate din ambulatoriu fără bilet de trimitere de la medicul de familie, prevede un ordin comun semnat de ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Horaţiu Moldovan.

‘Împreună cu preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, dr. Horaţiu Moldovan, am semnat un ordin comun care elimină obligativitatea biletului de trimitere pentru pacienţii cu afecţiuni cronice care sunt înrolaţi în anumite programe naţionale de sănătate. Este o măsură care va reduce timpii de aşteptare, va simplifica accesul la tratamente şi va ajuta pacienţii să beneficieze mai repede de îngrijirile de care au nevoie’, a transmis ministrul Sănătăţii pe Facebook.

Astfel, pacienţii se pot prezenta direct la medicul de specialitate din ambulatoriu fără trimitere de la medicul de familie în următoarele situaţii:
* diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice – la medicii de specialitate desemnaţi în programul naţional pentru prescrierea tratamentelor şi materialelor sanitare specifice;
* hemofilie şi talasemie – la medicul hematolog desemnat pentru prescrierea tratamentelor în cadrul programului naţional;
* boli rare – la specialiştii din diverse domenii (alergologie, cardiologie, endocrinologie, gastroenterologie, neurologie, oncologie, pneumologie şi altele) pentru prescrierea tratamentelor dedicate acestor patologii rare;
* tuberculoză – la medicul pneumolog pentru pacienţii care fac parte din programul naţional de control al tuberculozei;
* HIV/SIDA – la medicul infecţionist pentru pacienţii din programul naţional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA;
* sănătatea femeii şi copilului – la medicii de specialitate în obstetrică-ginecologie şi genetică medicală, pentru diagnostic pre- şi postnatal, dar şi pentru prevenirea sindromului de izoimunizare Rh.

‘Este vorba despre pacienţi care oricum au nevoie de îngrijire constantă, iar această modificare elimină un pas birocratic inutil, care nu aducea niciun beneficiu real în traseul pacientului. Simplificăm procedurile pentru cei care au nevoie de continuitate în tratament’, a susţinut Alexandru Rogobete. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Grindeanu: Am decis să nu participăm la şedinţele coaliţiei până când cei de la USR nu vor da dovadă de maturitate politică
Naţional miercuri, 6 august 2025, 11:17

Grindeanu: Am decis să nu participăm la şedinţele coaliţiei până când cei de la USR nu vor da dovadă de maturitate politică

UPDATE ora 11:25 – Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, anunţă că membrii din conducerea partidului au decis să nu mai...

Grindeanu: Am decis să nu participăm la şedinţele coaliţiei până când cei de la USR nu vor da dovadă de maturitate politică
Funeralii de stat organizate în onoarea fostului președinte al României, Ion Iliescu
Naţional miercuri, 6 august 2025, 09:52

Funeralii de stat organizate în onoarea fostului președinte al României, Ion Iliescu

Cortegiul funerar cu sicriul fostului preşedinte Ion Iliescu a ajuns la Palatul Cotroceni. Pe Platoul Marinescu din curtea Palatului Cotroceni,...

Funeralii de stat organizate în onoarea fostului președinte al României, Ion Iliescu
Cetăţenii îi pot aduce un ultim omagiu lui Ion Iliescu astăzi, între orele 13:00 şi 18:00, în Sala Unirii din Palatul Cotroceni
Naţional miercuri, 6 august 2025, 08:38

Cetăţenii îi pot aduce un ultim omagiu lui Ion Iliescu astăzi, între orele 13:00 şi 18:00, în Sala Unirii din Palatul Cotroceni

Cetăţenii care doresc să îi aducă un ultim omagiu fostului preşedinte Ion Iliescu vor avea acces miercuri, între orele 13:00 şi 18:00, în...

Cetăţenii îi pot aduce un ultim omagiu lui Ion Iliescu astăzi, între orele 13:00 şi 18:00, în Sala Unirii din Palatul Cotroceni
Bacalaureatul continuă cu evaluarea competenţelor digitale
Naţional miercuri, 6 august 2025, 06:20

Bacalaureatul continuă cu evaluarea competenţelor digitale

Sesiunea a doua a Bacalaureatului continuă miercuri cu proba de evaluare a competenţelor digitale, potrivit calendarului aprobat de Ministerul...

Bacalaureatul continuă cu evaluarea competenţelor digitale
Naţional miercuri, 6 august 2025, 06:11

O nouă înşelătorie prin intermediul SMS-urilor

Senatoarea PNL, Nicoleta Pauliuc, atrage atenție asupra unei înșelătorii pe telefonul mobil, prin care escrocii, care se pretind reprezentanții...

O nouă înşelătorie prin intermediul SMS-urilor
Naţional miercuri, 6 august 2025, 05:51

Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu va fi depus în Sala Unirii din Palatul Cotroceni

Fostul preşedinte Ion Iliescu va ajunge miercuri, pentru ultima oară, la Palatul Cotroceni. Sicriul cu trupul neînsufleţit al fostului şef al...

Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu va fi depus în Sala Unirii din Palatul Cotroceni
Naţional miercuri, 6 august 2025, 05:42

Creştinii sărbătoresc pe 6 august Schimbarea la Faţă a Domnului

Creştinii sărbătoresc astăzi Schimbarea la Faţă a Domnului, care aminteşte de arătarea lui Iisus pe Muntele Tabor într-o lumină divină...

Creştinii sărbătoresc pe 6 august Schimbarea la Faţă a Domnului
Naţional marți, 5 august 2025, 17:58

(BREAKING NEWS) Ion Iliescu a murit. Fostul președinte avea 95 de ani

Fostul preşedinte al României Ion Iliescu a încetat din viaţă, astăzi, la vârsta de 95 de ani. Era internat la secţia de Terapie Intensivă a...

(BREAKING NEWS) Ion Iliescu a murit. Fostul președinte avea 95 de ani