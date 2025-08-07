Pacienţii cu afecţiuni cronice se pot prezenta la medicul de specialitate fără trimitere de la medicul de familie

Publicat de Andreea Drilea, 7 august 2025, 05:56

Pacienţii cu afecţiuni cronice care sunt înregistraţi în anumite programe naţionale de sănătate se pot prezenta direct la medicul de specialitate din ambulatoriu fără bilet de trimitere de la medicul de familie, prevede un ordin comun semnat de ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Horaţiu Moldovan.

‘Împreună cu preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, dr. Horaţiu Moldovan, am semnat un ordin comun care elimină obligativitatea biletului de trimitere pentru pacienţii cu afecţiuni cronice care sunt înrolaţi în anumite programe naţionale de sănătate. Este o măsură care va reduce timpii de aşteptare, va simplifica accesul la tratamente şi va ajuta pacienţii să beneficieze mai repede de îngrijirile de care au nevoie’, a transmis ministrul Sănătăţii pe Facebook.

Astfel, pacienţii se pot prezenta direct la medicul de specialitate din ambulatoriu fără trimitere de la medicul de familie în următoarele situaţii:

* diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice – la medicii de specialitate desemnaţi în programul naţional pentru prescrierea tratamentelor şi materialelor sanitare specifice;

* hemofilie şi talasemie – la medicul hematolog desemnat pentru prescrierea tratamentelor în cadrul programului naţional;

* boli rare – la specialiştii din diverse domenii (alergologie, cardiologie, endocrinologie, gastroenterologie, neurologie, oncologie, pneumologie şi altele) pentru prescrierea tratamentelor dedicate acestor patologii rare;

* tuberculoză – la medicul pneumolog pentru pacienţii care fac parte din programul naţional de control al tuberculozei;

* HIV/SIDA – la medicul infecţionist pentru pacienţii din programul naţional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA;

* sănătatea femeii şi copilului – la medicii de specialitate în obstetrică-ginecologie şi genetică medicală, pentru diagnostic pre- şi postnatal, dar şi pentru prevenirea sindromului de izoimunizare Rh.

‘Este vorba despre pacienţi care oricum au nevoie de îngrijire constantă, iar această modificare elimină un pas birocratic inutil, care nu aducea niciun beneficiu real în traseul pacientului. Simplificăm procedurile pentru cei care au nevoie de continuitate în tratament’, a susţinut Alexandru Rogobete. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro