Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Pacienţii asiguraţi în sistemul de sănătate vor avea dreptul la o a doua opinie medicală decontată de CNAS

Pacienţii asiguraţi în sistemul de sănătate vor avea dreptul la o a doua opinie medicală decontată de CNAS

Pacienţii asiguraţi în sistemul de sănătate vor avea dreptul la o a doua opinie medicală decontată de CNAS

Publicat de Gabriela Rotaru, 9 ianuarie 2026, 15:28

Pacienţii asiguraţi în sistemul de sănătate vor avea dreptul la o a doua opinie medicală decontată din fondul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Prevederile sunt cuprinse într-un proiect de lege adoptat de Senat, aflat acum în dezbatere la Camera Deputaţilor, for decizional.

Proiectul de lege instituie obligaţia medicului curant de a direcţiona şi programa pacientul la următoarea consultaţie sau investigaţie necesară stabilirii diagnosticului.

Toate persoanele asigurate vor avea dreptul la această consultaţie medicală, plătită de sistemul de asigurări medicale, cu scopul de a obţine a doua opinie pe baza investigaţiilor existente sau suplimentar solicitate, dacă aceasta este justificată.

Iniţiatorii proiectului de lege susţin că dreptul la o a doua opinie este o practică internaţională recunoscută care permite pacientului să consulte un alt specialist pe baza investigaţiilor deja făcute sau a unora suplimentare, fără a fi nevoit să repornească întregul proces. Această măsură oferă şi o plasă de siguranţă pentru pacienţi, în special în cazurile complexe sau când există incertitudini subiective sau obiective în privinţa diagnosticului ori tratamentului propus.

Proiectul mai prevede şi că sistemul regional de programare va fi elaborat în termen de maximum şase luni de la intrarea în vigoare a legii.

Iniţiativa legislativă, care are susţinerea tuturor grupurilor parlamentare, a primit raport favorabil din partea Comisiei pentru sănătate şi urmează să intre la vot decizional în plenul Camerei Deputaţilor. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Meteorologii anunță trei zile de ger
Naţional vineri, 9 ianuarie 2026, 10:19

Meteorologii anunță trei zile de ger

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 09-01-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform...

Meteorologii anunță trei zile de ger
Ninsorile şi viscolul perturbă educaţia, transportul şi alimentarea cu energie
Naţional joi, 8 ianuarie 2026, 18:58

Ninsorile şi viscolul perturbă educaţia, transportul şi alimentarea cu energie

Cursurile au fost suspendate sau se desfăşoară online, inclusiv mâine, în zeci de şcoli din 15 judeţe, din cauza ninsorilor abundente şi a...

Ninsorile şi viscolul perturbă educaţia, transportul şi alimentarea cu energie
Condiţiile meteo afectează transportul cu feribotul între Nikopol şi Turnu Măgurele
Naţional joi, 8 ianuarie 2026, 17:51

Condiţiile meteo afectează transportul cu feribotul între Nikopol şi Turnu Măgurele

Feribotul „Bdin”, sub pavilion bulgar, care deserveşte linia Nikopol -Turnu Măgurele, şi-a suspendat activitatea din cauza vântului...

Condiţiile meteo afectează transportul cu feribotul între Nikopol şi Turnu Măgurele
Ministerul Energiei ia în calcul un scenariu alternativ privind piaţa gazelor naturale
Naţional joi, 8 ianuarie 2026, 17:43

Ministerul Energiei ia în calcul un scenariu alternativ privind piaţa gazelor naturale

Ministerul Energiei ia în calcul un scenariu alternativ privind piaţa gazelor naturale, care presupune reducerea graduală a plafonării...

Ministerul Energiei ia în calcul un scenariu alternativ privind piaţa gazelor naturale
Naţional joi, 8 ianuarie 2026, 17:00

Aeronava militară Spartan cu care a călătorit preşedintele Nicuşor Dan la Paris nu a putut decola din cauza condiţiilor meteo

Aeronava militară Spartan cu care a călătorit preşedintele Nicuşor Dan la Paris nu a putut decola din cauza condiţiilor meteo, deşi era...

Aeronava militară Spartan cu care a călătorit preşedintele Nicuşor Dan la Paris nu a putut decola din cauza condiţiilor meteo
Naţional joi, 8 ianuarie 2026, 15:41

Fostul ministru Daniel Chiţoiu, condamnat la 4 ani de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă

Fostul ministru Daniel Chiţoiu a fost condamnat, joi, la 4 ani de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă, acuzaţia având legătură cu...

Fostul ministru Daniel Chiţoiu, condamnat la 4 ani de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă
Naţional joi, 8 ianuarie 2026, 14:03

Leul s-a apreciat, joi, în raport cu euro, dar a scăzut faţă de dolarul american

Moneda naţională s-a apreciat, joi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0871 lei, în scădere cu...

Leul s-a apreciat, joi, în raport cu euro, dar a scăzut faţă de dolarul american
Naţional joi, 8 ianuarie 2026, 10:20

METEO: Viscol puternic și vizibilitate sub 50 m, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului, vreme rece și ger

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 08-01-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform...

METEO: Viscol puternic și vizibilitate sub 50 m, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului, vreme rece și ger