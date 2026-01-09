Pacienţii asiguraţi în sistemul de sănătate vor avea dreptul la o a doua opinie medicală decontată de CNAS

Publicat de Gabriela Rotaru, 9 ianuarie 2026, 15:28

Pacienţii asiguraţi în sistemul de sănătate vor avea dreptul la o a doua opinie medicală decontată din fondul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Prevederile sunt cuprinse într-un proiect de lege adoptat de Senat, aflat acum în dezbatere la Camera Deputaţilor, for decizional.

Proiectul de lege instituie obligaţia medicului curant de a direcţiona şi programa pacientul la următoarea consultaţie sau investigaţie necesară stabilirii diagnosticului.

Toate persoanele asigurate vor avea dreptul la această consultaţie medicală, plătită de sistemul de asigurări medicale, cu scopul de a obţine a doua opinie pe baza investigaţiilor existente sau suplimentar solicitate, dacă aceasta este justificată.

Iniţiatorii proiectului de lege susţin că dreptul la o a doua opinie este o practică internaţională recunoscută care permite pacientului să consulte un alt specialist pe baza investigaţiilor deja făcute sau a unora suplimentare, fără a fi nevoit să repornească întregul proces. Această măsură oferă şi o plasă de siguranţă pentru pacienţi, în special în cazurile complexe sau când există incertitudini subiective sau obiective în privinţa diagnosticului ori tratamentului propus.

Proiectul mai prevede şi că sistemul regional de programare va fi elaborat în termen de maximum şase luni de la intrarea în vigoare a legii.

Iniţiativa legislativă, care are susţinerea tuturor grupurilor parlamentare, a primit raport favorabil din partea Comisiei pentru sănătate şi urmează să intre la vot decizional în plenul Camerei Deputaţilor. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)