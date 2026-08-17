Olimpiada Internaţională de Geografie: România a obţinut două medalii de argint şi două medalii de bronz

Publicat de Andreea Drilea, 17 august 2026, 09:53

Lotul României a obţinut patru medalii – două de argint şi două de bronz – la Olimpiada Internaţională de Geografie care a avut loc săptămâna trecută la Istanbul şi la care au participat elevi din 50 de ţări, a informat luni Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Câştigătorii celor două medalii de argint sunt Mihai Macsim de la Colegiul Naţional ‘C. Negruzzi’ din Iaşi şi Maria Moldovan de la Colegiul Naţional ‘Silvania’ din Zalău.

Medaliile de bronz au fost câştigate de David Gărăiman de la Colegiul Naţional ‘Mihai Viteazul’ din Bucureşti şi Cristina-Daria Toderici de la Liceul Teoretic ‘Adam Muller Guttenbrunn’ din Arad.

Coordonatorii lotului României au fost profesorii Mihaela Cornelia Fiscutean şi Dorin Fiscutean de la Colegiul Naţional din Iaşi, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a MEC.

Coordonarea olimpiadei a fost asigurată de Direcţia Olimpiade, Concursuri, Parteneriate şi Educaţie Extracurriculară din cadrul MEC, prin prof. Mihaela Florina Alexandru.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării sprijină participarea loturilor naţionale ale ţării noastre la olimpiadele internaţionale prin acoperirea taxelor şi a costurilor deplasărilor, diurnă aferentă zilelor de şedere, precum şi prin organizarea şi desfăşurarea etapelor ce preced olimpiadele internaţionale – etapele locale/judeţene/municipale şi naţionale ale acestor competiţii. AGERPRES/FOTO Facebook Ministerul Educaţiei şi Cercetării