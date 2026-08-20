Noi atenționări de caniculă în România

Intervalul : conform textelor

Zonele afectate : conform textelor și hărții

Fenomene : conform textelor

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INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 20 august, ora 10 – 24 august, ora 10

Fenomene vizate: val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic accentuat, nopți tropicale

Zone afectate: conform textului

În intervalul menționat, un val de căldură se va extinde și se va intensifica în cea mai mare parte a țării.

Vor fi temperaturi maxime deosebit de ridicate, ce se vor situa între 33 și 40 de grade, cu cele mai ridicate valori în vest și în sud-vest.

Va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pe arii extinse pragul critic de 80 de unități.

Local nopțile vor deveni tropicale, cu temperaturi minime în general de 20…23 de grade, cele mai mari valori urmând să se înregistreze în Dealurile de Vest (24…26 de grade).

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 20 august, ora 10 – 21 august, ora 10

Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic, noapte tropicală

Zone afectate: Moldova, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, nordul Olteniei

Joi (20 august), în Moldova, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei și în nordul Olteniei temperaturile maxime vor fi deosebit de ridicate și se vor situa în general între 34 și 37 de grade, pe arii extinse va fi caniculă, disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Local temperaturile minime nu vor coborî sub 20 de grade și vor caracteriza o noapte tropicală.

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 20 august, ora 10 – 21 august, ora 10

Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic accentuat, noapte tropicală

Zone afectate: Banat, Crișana, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei și al Transilvaniei

În Banat, Crișana, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei și al Transilvaniei vor fi temperaturi maxime deosebit de ridicate ce se vor situa între 35 și 39 de grade, cu cele mai ridicate valori în extremitatea de vest și sud-vest. Va fi caniculă, disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Local noaptea va fi tropicală, cu minime de 20…26 de grade.