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Nicușor Dan mediază o nouă rundă de negocieri pe legea salarizării bugetarilor

Nicușor Dan mediază o nouă rundă de negocieri pe legea salarizării bugetarilor

Publicat de Andreea Drilea, 17 august 2026, 07:32

Președintele Nicuşor Dan ar urma să medieze săptămâna aceasta, la Palatul Cotroceni, o nouă întrunire între liderii partidelor pro-europene din Parlament pe tema noii legi a salarizării bugetarilor.

Între timp, ministrul Dragoș Pîslaru a subliniat că, pentru aceste discuții, șeful statului va avea la dispoziție o nouă versiune de proiect.

Sindicatele nu sunt de acord nici cu această variantă, pentru că, spun ele, va duce la scăderea salariilor.

Președintele Nicuşor Dan s-a întâlnit cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR, însă nu a existat consens, unul dintre motive fiind lipsa proiectului de lege de la masa negocierilor.

Un ansamblu de amendamente, care să poată servi drept un proiect pentru viitoarea discuție a liderilor politici, urma să fie transmis Administrației Prezidențiale, după cum a precizat ministrul muncii, Dragoș Pîslaru.

Dragoş Pîslaru: Am primit o însărcinare directă din partea președintelui țării de a veni cu elemente care să poată să ducă la o nouă întâlnire a liderilor pe un proiect cap-coadă care să poată să fie promovat în Parlament. Varianta actuală este îmbunătățită semnificativ pe două domenii, pe Sănătate și pe Educație. Nu spun că există un acord din partea sindicatelor pe variantele respective, există însă o aliniere instituțională importantă cu ministerele de linie, Educație și Sănătate.

Ministrul Dragoș Pîslaru consideră că este timp ca proiectul legislativ să ajungă în Parlament pentru a fi adoptat până la finalul lunii, în cazul în care partidele vor cădea de acord în privința noii legi a salarizării, însă, dacă acest lucru nu se va întâmpla,

România va pierde aproximativ 770 de milioane de euro din PNRR.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

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