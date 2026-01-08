Ministerul Energiei ia în calcul un scenariu alternativ privind piaţa gazelor naturale

Publicat de Gabriela Rotaru, 8 ianuarie 2026, 17:43

Ministerul Energiei ia în calcul un scenariu alternativ privind piaţa gazelor naturale, care presupune reducerea graduală a plafonării preţurilor, pentru a evita scumpiri bruşte după 31 martie.

Ministrul de resort, Bogdan Ivan, a declarat că discuţiile cu operatorii au început încă din septembrie, iar estimările actuale indică menţinerea preţurilor sub nivelul plafonat.

În cazul unor perturbări ale pieţei, plafonarea ar putea fi diminuată treptat, cu 8-10% lunar, până în aprilie 2027, protejând astfel consumatorii în sezonul rece.

Preţul gazelor este plafonat, până la 31 martie, la 0,31 lei pe kilowat oră pentru clienţii casnici şi la 0,37 lei pe kilowat oră pentru clienţii noncasnici, cu un consum anual de până la 50.000 de megawaţi oră. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)