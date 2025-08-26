Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Ministerul Educaţiei: Voucherele de vacanţă se acordă şi anul acesta angajaţilor din sistemul de educaţie

Ministerul Educaţiei: Voucherele de vacanţă se acordă şi anul acesta angajaţilor din sistemul de educaţie

Ministerul Educaţiei: Voucherele de vacanţă se acordă şi anul acesta angajaţilor din sistemul de educaţie

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 august 2025, 18:09

Voucherele de vacanţă se acordă şi anul acesta angajaţilor din sistemul de educaţie, prevede un ordin de ministru.

Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Educaţiei şi Cercetării, a fost semnat ordinul de ministru care aprobă Regulamentul de acordare a voucherelor de vacanţă pentru angajaţii din sistemul de educaţie în anul 2025.

Documentul prevede că voucherele se vor acorda angajaţilor din sistemul de educaţie ale căror salarii nete sunt de până la 8.000 de lei inclusiv, prin raportare la salariul net cuvenit funcţiei de bază din luna acordării acestora.

Totodată, voucherele de vacanţă emise în cursul anului 2025 se utilizează pentru plata a cel mult 50% din contravaloarea pachetelor de servicii turistice achiziţionate, respectiv 800 de lei, pentru achiziţionarea de pachete de servicii turistice în valoare de cel puţin 1.600 lei.

Voucherele au o perioadă de valabilitate de un an de la data alimentării suportului electronic.

‘Pentru personalul angajat cu contract individual de muncă, cu timp parţial, voucherele de vacanţă se acordă proporţional cu durata timpului de muncă, raportat la valoarea maximă a voucherelor de vacanţă, respectiv 800 lei, stabilită pentru programul normal de lucru’, afirmă sursa citată.

Documentul va fi disponibil în formă integrală după publicarea în Monitorul Oficial. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Procurorii din București își suspendă activitatea până la retragerea legii pensiilor
Naţional marți, 26 august 2025, 14:38

Procurorii din București își suspendă activitatea până la retragerea legii pensiilor

Magistraţii Curţii de Apel Bucureşti şi procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Capitalei au hotărât astăzi să-şi suspende...

Procurorii din București își suspendă activitatea până la retragerea legii pensiilor
Sindicaliştii din învăţământ pichetează sediul Ministerului Educaţiei şi cer demisia ministrului Daniel David
Naţional marți, 26 august 2025, 13:13

Sindicaliştii din învăţământ pichetează sediul Ministerului Educaţiei şi cer demisia ministrului Daniel David

Sindicaliştii din învăţământ pichetează şi astăzi sediul Ministerului Educaţiei şi cer demisia ministrului Daniel David, nemulţumiţi de...

Sindicaliştii din învăţământ pichetează sediul Ministerului Educaţiei şi cer demisia ministrului Daniel David
VIDEO: Primul discurs de politică externă al președintelui Nicușor Dan
Naţional marți, 26 august 2025, 10:36

VIDEO: Primul discurs de politică externă al președintelui Nicușor Dan

LIVE VIDEO: Discursul susținut de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, cu ocazia Reuniunii Anuale a Diplomației Române. A doua zi a reuniunii...

VIDEO: Primul discurs de politică externă al președintelui Nicușor Dan
Ce trebuie să facă românii fără venituri pentru a-și păstra asigurarea de sănătate
Naţional marți, 26 august 2025, 09:33

Ce trebuie să facă românii fără venituri pentru a-și păstra asigurarea de sănătate

De la începutul lunii septembrie, aproximativ 650.000 de români care nu au venituri riscă să rămână fără asigurare de sănătate. Pentru a...

Ce trebuie să facă românii fără venituri pentru a-și păstra asigurarea de sănătate
Naţional marți, 26 august 2025, 06:30

Discuţiile care vizează cel de-al doilea pachet fiscal pentru reducerea deficitului bugetar, continuă şi astăzi, în cadrul coaliţiei de guvernare

Discuţiile care vizează cel de-al doilea pachet fiscal pentru reducerea deficitului bugetar continuă şi astăzi în cadrul coaliţiei de...

Discuţiile care vizează cel de-al doilea pachet fiscal pentru reducerea deficitului bugetar, continuă şi astăzi, în cadrul coaliţiei de guvernare
Naţional marți, 26 august 2025, 05:54

Bacalaureat – sesiunea a doua: Rezultatele finale sunt afişate astăzi

UPDATE – Rezultatele finale la cea de-a doua sesiune a examenului de Bacalaureat au fost afişate marţi, iar rata de succes a crescut cu 3,5%...

Bacalaureat – sesiunea a doua: Rezultatele finale sunt afişate astăzi
Naţional marți, 26 august 2025, 04:54

Ministrul Educaţiei spune că probabil anul şcolar va începe cu un boicot

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a afirmat, luni, că probabil anul şcolar 2025-2026 va începe pe 8 septembrie cu un boicot....

Ministrul Educaţiei spune că probabil anul şcolar va începe cu un boicot
Naţional luni, 25 august 2025, 19:20

(EXCLUSIV) Reacția Comisiei Europene în legătură cu achiziția microbuzelor școlare prin PNRR

Comisia Europeană reacționează în legătură cu achizițiile publice de microbuze școlare electrice prin Planul Național de Redresare și...

(EXCLUSIV) Reacția Comisiei Europene în legătură cu achiziția microbuzelor școlare prin PNRR