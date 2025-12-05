Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Ministerul Educaţiei: Reglementări privind temele pentru acasă în învăţământul preuniversitar

Ministerul Educaţiei: Reglementări privind temele pentru acasă în învăţământul preuniversitar

Ministerul Educaţiei: Reglementări privind temele pentru acasă în învăţământul preuniversitar

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 decembrie 2025, 18:34

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a semnat astăzi ordinul care reglementează temele pentru acasă în învăţământul preuniversitar.

‘Între aspectele reglementate, menţionăm, în sinteză, următoarele: tema pentru acasă este necesar să fie stabilită diferenţiat, după cum urmează: tema obligatorie, care are un nivel mediu de dificultate, pentru toţi elevii clasei, tema suplimentară, care este facultativă, cu caracter general sau individual-diferenţiată, pentru activităţi de recuperare sau de pregătire pentru performanţă. La nivelul educaţiei timpurii şi la clasa pregătitoare nu se dau teme pentru acasă.

Timpul total alocat la învăţământul primar pentru temele obligatorii va fi de maximum 1 oră.

Pentru toate celelalte niveluri de învăţământ preuniversitar temele obligatorii pentru acasă nu pot depăşi 2 ore’, informează Ministerul Educaţiei într-un comunicat de presă remis AGERPRES.

Altă măsură prevede că tema pentru acasă la o disciplină, având drept finalitate realizarea unor lucrări mai ample/de sinteză, poate să fie maximum una pe interval de învăţare (modul).

În perioada vacanţelor, de regulă, nu se vor da teme pentru acasă elevilor din învăţământul primar şi gimnazial, se mai arată în ordinul ministrului Educaţiei.

‘În stabilirea temelor pentru acasă se va evita apariţia unor efecte negative, de tipul: pierderea interesului elevului faţă de învăţare (din cauza cantităţii, dificultăţii sau monotoniei temelor etc.), oboseală fizică şi emoţională, reducerea timpului liber destinat unor activităţi recreative (activităţi sportive, artistice, gospodăreşti, lectură etc.), adâncirea diferenţelor dintre elevii performanţi şi cei aflaţi în dificultate. Se interzice utilizarea temei ca instrument de pedeapsă (cantitate mare de teme, exerciţii repetitive), precum şi solicitarea realizării/parcurgerii unor activităţi de învăţare/conţinuturi, care necesită o abordare sistematică în clasă şi nu pentru a fi realizate/parcurse individual, ca temă pentru acasă’, precizează ordinul.

Potrivit acestuia, anual se va colecta feedbackul elevilor şi al părinţilor cu privire la utilitatea şi eficienţa temelor pentru acasă.

‘Directorul, pentru învăţământul primar, şi dirigintele clasei, pentru celelalte niveluri ale învăţământului preuniversitar, sunt responsabili pentru colectarea feedbackului, care va fi analizat în consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare, care vor lua măsuri atât pentru eficientizarea educaţiei prin teme, cât şi pentru creşterea gradului de satisfacţie al elevilor şi părinţilor’, se menţionează în comunicat.

Ordinul urmează a fi publicat în Monitorul Oficial. (Agrpres/ FOTO salvaticopiii.ro)

Etichete:
Solidaritate record la cea de-a 25-a ediție a Festivalului Brazilor de Crăciun: Fonduri de peste 1 milion de euro, pentru restabilirea dreptului la educație al copiilor vulnerabilizați de sărăcie
Naţional vineri, 5 decembrie 2025, 14:34

Solidaritate record la cea de-a 25-a ediție a Festivalului Brazilor de Crăciun: Fonduri de peste 1 milion de euro, pentru restabilirea dreptului la educație al copiilor vulnerabilizați de sărăcie

Solidaritate record la cea de-a 25-a ediție a Festivalului Brazilor de Crăciun: Fonduri de peste 1 milion de euro, pentru restabilirea dreptului la...

Solidaritate record la cea de-a 25-a ediție a Festivalului Brazilor de Crăciun: Fonduri de peste 1 milion de euro, pentru restabilirea dreptului la educație al copiilor vulnerabilizați de sărăcie
Balerină a Operei ieșene își face debutul literar la Târgul de Carte Gaudeamus
Naţional vineri, 5 decembrie 2025, 13:38

Balerină a Operei ieșene își face debutul literar la Târgul de Carte Gaudeamus

Elena Manuela Nechita, balerină de ansamblu la Opera Națională Română Iași, își face debutul literar la ediția din acest an a Târgului de...

Balerină a Operei ieșene își face debutul literar la Târgul de Carte Gaudeamus
Moţiunea de cenzură ‘România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare’ a fost depusă
Naţional vineri, 5 decembrie 2025, 11:48

Moţiunea de cenzură ‘România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare’ a fost depusă

Moţiunea de cenzură ‘România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare’, prin care se cere demisia...

Moţiunea de cenzură ‘România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare’ a fost depusă
METEO: Intensificări temporare ale vântului în mai multe județe din țară
Naţional vineri, 5 decembrie 2025, 10:24

METEO: Intensificări temporare ale vântului în mai multe județe din țară

INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 5 decembrie, ora 10 – 6 decembrie, ora 22 Fenomene vizate: intensificări temporare ale...

METEO: Intensificări temporare ale vântului în mai multe județe din țară
Naţional vineri, 5 decembrie 2025, 06:50

Guvern – şedinţă: Strategia privind inovarea în sectorul public, modificări la Codul Fiscal, măsuri de implementare a PNRR

Guvernul are pe ordinea de zi a şedinţei de vineri aprobarea Strategiei naţionale privind inovarea în sectorul public 2026-2030, modificări ale...

Guvern – şedinţă: Strategia privind inovarea în sectorul public, modificări la Codul Fiscal, măsuri de implementare a PNRR
Naţional joi, 4 decembrie 2025, 15:18

Peste 180 de edituri prestigioase sunt prezente la Târgul de Carte Gaudeamus Radio România

Peste 180 de edituri prestigioase, agenţii de difuzare de carte românească şi străină, precum şi edituri universitare sunt prezente la Târgul...

Peste 180 de edituri prestigioase sunt prezente la Târgul de Carte Gaudeamus Radio România
Naţional joi, 4 decembrie 2025, 13:06

Virusul Sincițial Respirator, în creștere sezonieră: peste 10.000 de internări în fiecare an

Bucureşti, 04 decembrie 2025 – În contextul instalării sezonului rece, Societatea Română de Pneumologie atrage atenţia asupra creşterii...

Virusul Sincițial Respirator, în creștere sezonieră: peste 10.000 de internări în fiecare an
Naţional joi, 4 decembrie 2025, 10:50

Zboruri de antrenament la joasă altitudine, în regim supersonic, pe întreg teritoriul ţării

Aeronave ale Forţelor Aeriene Române, germane şi ale Statelor Unite vor efectua până luni, 8 decembrie, zboruri de antrenament la joasă...

Zboruri de antrenament la joasă altitudine, în regim supersonic, pe întreg teritoriul ţării