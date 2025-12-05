Ministerul Educaţiei: Reglementări privind temele pentru acasă în învăţământul preuniversitar

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 decembrie 2025, 18:34

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a semnat astăzi ordinul care reglementează temele pentru acasă în învăţământul preuniversitar.

‘Între aspectele reglementate, menţionăm, în sinteză, următoarele: tema pentru acasă este necesar să fie stabilită diferenţiat, după cum urmează: tema obligatorie, care are un nivel mediu de dificultate, pentru toţi elevii clasei, tema suplimentară, care este facultativă, cu caracter general sau individual-diferenţiată, pentru activităţi de recuperare sau de pregătire pentru performanţă. La nivelul educaţiei timpurii şi la clasa pregătitoare nu se dau teme pentru acasă.

Timpul total alocat la învăţământul primar pentru temele obligatorii va fi de maximum 1 oră.

Pentru toate celelalte niveluri de învăţământ preuniversitar temele obligatorii pentru acasă nu pot depăşi 2 ore’, informează Ministerul Educaţiei într-un comunicat de presă remis AGERPRES.

Altă măsură prevede că tema pentru acasă la o disciplină, având drept finalitate realizarea unor lucrări mai ample/de sinteză, poate să fie maximum una pe interval de învăţare (modul).

În perioada vacanţelor, de regulă, nu se vor da teme pentru acasă elevilor din învăţământul primar şi gimnazial, se mai arată în ordinul ministrului Educaţiei.

‘În stabilirea temelor pentru acasă se va evita apariţia unor efecte negative, de tipul: pierderea interesului elevului faţă de învăţare (din cauza cantităţii, dificultăţii sau monotoniei temelor etc.), oboseală fizică şi emoţională, reducerea timpului liber destinat unor activităţi recreative (activităţi sportive, artistice, gospodăreşti, lectură etc.), adâncirea diferenţelor dintre elevii performanţi şi cei aflaţi în dificultate. Se interzice utilizarea temei ca instrument de pedeapsă (cantitate mare de teme, exerciţii repetitive), precum şi solicitarea realizării/parcurgerii unor activităţi de învăţare/conţinuturi, care necesită o abordare sistematică în clasă şi nu pentru a fi realizate/parcurse individual, ca temă pentru acasă’, precizează ordinul.

Potrivit acestuia, anual se va colecta feedbackul elevilor şi al părinţilor cu privire la utilitatea şi eficienţa temelor pentru acasă.

‘Directorul, pentru învăţământul primar, şi dirigintele clasei, pentru celelalte niveluri ale învăţământului preuniversitar, sunt responsabili pentru colectarea feedbackului, care va fi analizat în consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare, care vor lua măsuri atât pentru eficientizarea educaţiei prin teme, cât şi pentru creşterea gradului de satisfacţie al elevilor şi părinţilor’, se menţionează în comunicat.

Ordinul urmează a fi publicat în Monitorul Oficial. (Agrpres/ FOTO salvaticopiii.ro)