Publicat de Andreea Drilea, 21 noiembrie 2025, 09:19 / actualizat: 21 noiembrie 2025, 10:21

Ministerul Educaţiei a lansat, în consultare publică, un proiect de ordin ce are în prim plan temele elevilor pentru acasă.

Sunt prevăzute reguli şi limitări în special legate de gradul de dificultate şi timpul necesar rezolvării cerinţelor.

Adriana Leu explică: Documentul interzice utilizarea temei ca instrument de pedeapsă, prevede că temele pentru vacanţă sunt facultative, iar copiii nu sunt obligaţi să le facă, în timp ce temele obligatorii trebuie să fie de nivel mediu. Proiectul prevede că la clasa pregătitoare nu se dau teme, iar cele pe care le au de făcut zilnic elevii nu trebuie să depăşească o oră pentru cei din şcoala primară şi două ore pentru cei din gimnaziu şi liceu. Directorul este cel care, după o analiză proprie şi discuţii cu diriginţii, părinţii şi elevii, monitorizează respectarea acestor reguli. Documentul introduce colectarea anuală a unui feedback din partea elevilor şi părinţilor faţă de teme şi trebuie să se evite apariţia unor efecte negative, precum pierderea interesului elevului faţă de învăţare, oboseală fizică şi emoţională sau reducerea timpului liber. Cadrele didactice ar urma să dea, pentru fiecare disciplină, cel mult o temă amplă sau de sinteză, pe modul. În cadrul orelor la clasă o atenţie specială ar urma să fie acordată tehnicilor de învăţare independentă, iar mai ales în perioada de evaluare cadrele didactice vor trebui să utilizeze în clasă, pe cât posibil, aplicaţii şi activităţi asemănătoare temei pentru acasă. Documentul poate fi consultat pe site-ul Ministerului Educaţiei.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro