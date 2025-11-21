Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Ministerul Educaţiei a lansat, în consultare publică, un proiect de ordin ce are în prim plan temele elevilor pentru acasă

Ministerul Educaţiei a lansat, în consultare publică, un proiect de ordin ce are în prim plan temele elevilor pentru acasă

Ministerul Educaţiei a lansat, în consultare publică, un proiect de ordin ce are în prim plan temele elevilor pentru acasă

Publicat de Andreea Drilea, 21 noiembrie 2025, 09:19 / actualizat: 21 noiembrie 2025, 10:21

Ministerul Educaţiei a lansat, în consultare publică, un proiect de ordin ce are în prim plan temele elevilor pentru acasă.

Sunt prevăzute reguli şi limitări în special legate de gradul de dificultate şi timpul necesar rezolvării cerinţelor.

Adriana Leu explică: Documentul interzice utilizarea temei ca instrument de pedeapsă, prevede că temele pentru vacanţă sunt facultative, iar copiii nu sunt obligaţi să le facă, în timp ce temele obligatorii trebuie să fie de nivel mediu. Proiectul prevede că la clasa pregătitoare nu se dau teme, iar cele pe care le au de făcut zilnic elevii nu trebuie să depăşească o oră pentru cei din şcoala primară şi două ore pentru cei din gimnaziu şi liceu. Directorul este cel care, după o analiză proprie şi discuţii cu diriginţii, părinţii şi elevii, monitorizează respectarea acestor reguli. Documentul introduce colectarea anuală a unui feedback din partea elevilor şi părinţilor faţă de teme şi trebuie să se evite apariţia unor efecte negative, precum pierderea interesului elevului faţă de învăţare, oboseală fizică şi emoţională sau reducerea timpului liber. Cadrele didactice ar urma să dea, pentru fiecare disciplină, cel mult o temă amplă sau de sinteză, pe modul. În cadrul orelor la clasă o atenţie specială ar urma să fie acordată tehnicilor de învăţare independentă, iar mai ales în perioada de evaluare cadrele didactice vor trebui să utilizeze în clasă, pe cât posibil, aplicaţii şi activităţi asemănătoare temei pentru acasă. Documentul poate fi consultat pe site-ul Ministerului Educaţiei.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Biletele de tren se scumpesc cu aproape 10%
Naţional joi, 20 noiembrie 2025, 08:29

Biletele de tren se scumpesc cu aproape 10%

Biletele de tren se vor scumpi cu aproape 10% din 14 decembrie, odată cu intrarea în vigoare a noului Mers al Trenurilor. Conducerea CFR spune că...

Biletele de tren se scumpesc cu aproape 10%
Ultima zi în care persoanele şi familiile vulnerabile mai pot depune cererile pentru ajutorul de încălzire
Naţional joi, 20 noiembrie 2025, 06:51

Ultima zi în care persoanele şi familiile vulnerabile mai pot depune cererile pentru ajutorul de încălzire

Astăzi este ultima zi în care persoanele şi familiile vulnerabile mai pot depune cererile pentru ajutorul de încălzire. Acesta se acordă în...

Ultima zi în care persoanele şi familiile vulnerabile mai pot depune cererile pentru ajutorul de încălzire
Percheziţii în întreaga ţară
Naţional miercuri, 19 noiembrie 2025, 08:38

Percheziţii în întreaga ţară

Poliţia română şi procurorii DIICOT împreună cu Poliţia de Frontieră şi Jandarmeria fac astăzi peste 200 de percheziţii în ţară pentru...

Percheziţii în întreaga ţară
Radio România are un nou Consiliu de Administraţie
Naţional miercuri, 19 noiembrie 2025, 06:09

Radio România are un nou Consiliu de Administraţie

Plenul reunit al celor două Camere ale Parlamentului României a validat componența noului Consiliu de Administraţie al Societăţii Române de...

Radio România are un nou Consiliu de Administraţie
Naţional marți, 18 noiembrie 2025, 10:09

METEO: Ploi importante cantitativ, precipitații mixte și ninsori, intensificări ale vântului, vreme rece

INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 18 noiembrie, ora 10 – 19 noiembrie, ora 14 Fenomene vizate: ploi importante cantitativ,...

METEO: Ploi importante cantitativ, precipitații mixte și ninsori, intensificări ale vântului, vreme rece
Naţional marți, 18 noiembrie 2025, 09:54

Locuitori din Ceatalchioi, județul Tulcea, se pot întoarce la casele lor

Cei peste 230 de locuitori din Ceatalchioi, județul Tulcea, au fost evacuați ieri de autorități, dar se pot întoarce la casele lor, anunță...

Locuitori din Ceatalchioi, județul Tulcea, se pot întoarce la casele lor
Naţional marți, 18 noiembrie 2025, 07:21

Comisiile reunite pentru cultură au avizat favorabil propunerile pentru Consiliile de Administraţie ale SRR și SRTV

Comisiile reunite pentru cultură au avizat favorabil propunerile pentru Consiliile de Administraţie ale SRR și SRTV Comisiile reunite pentru...

Comisiile reunite pentru cultură au avizat favorabil propunerile pentru Consiliile de Administraţie ale SRR și SRTV
Naţional marți, 18 noiembrie 2025, 07:20

Parlamentul este aşteptat să adopte astăzi pachetul fiscal cu noile taxe locale

Impozitele pe proprietate şi maşini vor creşte de la anul, iar Parlamentul este aşteptat să adopte marți pachetul fiscal cu noile taxe locale,...

Parlamentul este aşteptat să adopte astăzi pachetul fiscal cu noile taxe locale