Mesaj RO-ALERT pentru persoanele din nordul judeţului Tulcea, pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 decembrie 2025, 12:52

Persoanele care locuiesc în nordul judeţului Tulcea, la graniţa cu Ucraina, au primit noaptea trecută un nou mesaj RO-ALERT, prin care erau avertizate cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiu.

Populaţia era îndemnată să se protejeze în spaţii sigure, departe de ferestre.

Pentru prima dată în ultimii ani, mesajul RO-ALERT trimis persoanelor din municipiul Tulcea a fost şi unul vocal, aşa cum s-a întâmplat luna trecută şi la Ceatalchioi.

Ministerul Apărării Naţionale a anunţat că noaptea trecută, două aeronave F-16 de la Baza Aeriană Feteşti, au fost ridicate în aer pentru a monitoriza spaţiul la frontiera cu Ucraina, în urma atacurilor armatei ruse pe teritoriul ucrainean, foarte aproape de graniţa cu România. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

