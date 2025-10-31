Mercenarul Horațiu Potra va fi adus rapid în România dacă nu se opune extradării din Dubai

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 31 octombrie 2025, 06:36

Mercenarul Horațiu Potra va fi adus mai repede în România, dacă se confirmă faptul că nu se opune extradării și este de acord să se predea autorităților române, a afirmat ministrul Justiției, Radu Marinescu.

El a precizat că știa doar că Potra și asociații săi sunt arestați și că sunt în derulare procedurile de extrădare, a căror durată se va scurta dacă nu există opoziție.

Avocații lui Horațiu Potra au anunțat, joi, că acesta dorește să revină voluntar în România.

El se afla deja la Dubai când a fost emis mandatul de arestare, în dosarul în care este judecat și fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu.

Amintim că, potrivit procurorilor, Horațiu Potra și Călin Georgescu ar fi pus la punct un plan de destabilizare a României imediat după anularea alegerilor din decembrie 2024, prin organizarea de acțiuni violente.

Rador/FOTO arhivă Agerpres

