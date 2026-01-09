Ascultă Radio România Iași Live
Mercenarul Horaţiu Potra, dar şi fiul şi nepotul său rămân în arest preventiv pentru următoarele 30 de zile

Publicat de Gabriela Rotaru, 9 ianuarie 2026, 17:40

Mercenarul Horaţiu Potra, dar şi fiul şi nepotul său rămân în arest preventiv pentru următoarele 30 de zile, a decis astăzi Curtea de Apel Bucureşti.

În noiembrie, cei trei au fost aduşi sub escortă din Dubai, unde plecaseră pentru a scăpa de dosarul în care au fost acuzaţi de infracţiuni grave pentru destabilizarea României.

Horaţiu Potra a fost trimis în judecată alături de alţi 20 de mercenari din gruparea sa, în acelaşi dosar în care este judecat şi fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu.

Procurorii susţin că Horaţiu Potra şi grupul lui de mercenari urmăreau să se infiltreze în protestele organizate imediat după anularea alegerilor din decembrie 2024 pentru a crea haos. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

