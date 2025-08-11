Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Întârzierea Programului „Rabla” afectează deopotrivă companiile din sectorul auto, consumatorii şi statul român

Întârzierea Programului „Rabla” afectează deopotrivă companiile din sectorul auto, consumatorii şi statul român

Întârzierea Programului „Rabla” afectează deopotrivă companiile din sectorul auto, consumatorii şi statul român

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 august 2025, 17:39

Importatorii şi producătorii de automobile din România spun că întârzierea Programului „Rabla” afectează nu doar companiile din sectorul auto şi consumatorii, ci şi statul român, care riscă pierderi economice însemnate şi ratarea obiectivelor de sustenabilitate.

Programul „Rabla” pentru autoturisme are în acest an o întârziere-record, de peste cinci luni, şi suspendarea lui a creat confuzie şi incertitudine în rândul beneficiarilor – spun importatorii şi producătorii de automobile din România. Datele APIA, bazate pe informaţiile de piaţă, pe evoluţia „Rabla” din ultimii ani şi pe creşterea valorii ecotichetelor anunţate pentru acest an, arată că „Rabla” reprezintă un instrument crucial în procesul de reducere a poluării şi de creştere a siguranţei în trafic, prin casarea a peste un milion de vehicule vechi în cei 20 de ani de funcţionare.

Potrivit comunicatului, anul trecut, per ansamblu, statul român a încasat doar din Taxa pe Valoare Adăugată – generată de cele două programe, fără a include alte venituri din taxe, asigurări, înmatriculări sau locuri de muncă – peste un miliard de lei. Anul acesta, de exemplu, în primele şase luni, înmatriculările de autoturisme noi au scăzut cu aproape 22% faţă de perioada similară a anului 2024. Segmentul maşinilor electrice 100% a raportat un recul de 44% şi plasează ţara noastră pe penultimul loc la capitolul electromobilitate – potrivit raportului realizat de Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile.

Ministrul mediului, Diana Buzoianu, declara recent că Programul „Rabla” va suferi modificări doar în ceea ce priveşte voucherele pentru maşini electrice, care vor avea o valoare mai mică, iar debutul cest an ar urma să aibă loc înainte de 1 septembrie. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Discuţii guvern-sindicate pe marginea nemulţumilor cadrelor didactice
Naţional luni, 11 august 2025, 14:09

Discuţii guvern-sindicate pe marginea nemulţumilor cadrelor didactice

Sindicatele din educaţie şi reprezentanţii Guvernului nu au ajuns la nicio înţelegere după o oră şi jumătate de discuţii pe marginea...

Discuţii guvern-sindicate pe marginea nemulţumilor cadrelor didactice
Au început probele scrise din cadrul celei de-a doua sesiune a bacalaureatului
Naţional luni, 11 august 2025, 14:04

Au început probele scrise din cadrul celei de-a doua sesiune a bacalaureatului

Au început probele scrise din cadrul celei de-a doua sesiune a bacalaureatului. Astăzi, absolvenţii de liceu care nu au promovat examenul până...

Au început probele scrise din cadrul celei de-a doua sesiune a bacalaureatului
Bacalaureat – a doua sesiune/Astăzi – proba scrisă la Limba română
Naţional luni, 11 august 2025, 06:20

Bacalaureat – a doua sesiune/Astăzi – proba scrisă la Limba română

Candidaţii care participă la cea de-a doua sesiune a Bacalaureatului vor susţine luni proba scrisă la Limba şi literatura română. Peste 30.200...

Bacalaureat – a doua sesiune/Astăzi – proba scrisă la Limba română
Şedinţă a BPN al PSD; se va stabili poziţia partidului privind continuarea colaborării guvernamentale
Naţional luni, 11 august 2025, 06:18

Şedinţă a BPN al PSD; se va stabili poziţia partidului privind continuarea colaborării guvernamentale

Biroul Permanent Naţional al PSD se reuneşte luni, de la ora 11:00, în şedinţă, pentru a stabili poziţia clară a partidului privind...

Şedinţă a BPN al PSD; se va stabili poziţia partidului privind continuarea colaborării guvernamentale
Naţional duminică, 10 august 2025, 19:34

Proiectul de lege privind sistemul de pensii private ar putea intra din nou pe agenda de lucru a guvernului

Proectul de lege privind sistemul de pensii private ar putea intra săptămâna viitoare, din nou, pe agenda de lucru a guvernului. Proiectul se...

Proiectul de lege privind sistemul de pensii private ar putea intra din nou pe agenda de lucru a guvernului
Naţional duminică, 10 august 2025, 10:24

COD ROȘU în două județe: Val de căldură intens și persistent, caniculă, disconfort termic deosebit de accentuat, noapte tropicală

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 10-08-2025 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 10...

COD ROȘU în două județe: Val de căldură intens și persistent, caniculă, disconfort termic deosebit de accentuat, noapte tropicală
Naţional duminică, 10 august 2025, 09:48

Colectă specială pentru ajutorarea sinistraţilor din Broşteni

Astăzi, în toate bisericile din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului va fi organizată o colectă specială de bani pentru ajutorarea...

Colectă specială pentru ajutorarea sinistraţilor din Broşteni
Naţional duminică, 10 august 2025, 09:26

Lista posturilor didactice şi a catedrelor vacante sau rezervate, reactualizată săptămâna viitoare

Săptămâna viitoare se va reactualiza lista posturilor didactice şi a catedrelor vacante sau rezervate, prevede procedura de constituire a...

Lista posturilor didactice şi a catedrelor vacante sau rezervate, reactualizată săptămâna viitoare