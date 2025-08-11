Întârzierea Programului „Rabla” afectează deopotrivă companiile din sectorul auto, consumatorii şi statul român

11 august 2025

Importatorii şi producătorii de automobile din România spun că întârzierea Programului „Rabla” afectează nu doar companiile din sectorul auto şi consumatorii, ci şi statul român, care riscă pierderi economice însemnate şi ratarea obiectivelor de sustenabilitate.

Programul „Rabla” pentru autoturisme are în acest an o întârziere-record, de peste cinci luni, şi suspendarea lui a creat confuzie şi incertitudine în rândul beneficiarilor – spun importatorii şi producătorii de automobile din România. Datele APIA, bazate pe informaţiile de piaţă, pe evoluţia „Rabla” din ultimii ani şi pe creşterea valorii ecotichetelor anunţate pentru acest an, arată că „Rabla” reprezintă un instrument crucial în procesul de reducere a poluării şi de creştere a siguranţei în trafic, prin casarea a peste un milion de vehicule vechi în cei 20 de ani de funcţionare.

Potrivit comunicatului, anul trecut, per ansamblu, statul român a încasat doar din Taxa pe Valoare Adăugată – generată de cele două programe, fără a include alte venituri din taxe, asigurări, înmatriculări sau locuri de muncă – peste un miliard de lei. Anul acesta, de exemplu, în primele şase luni, înmatriculările de autoturisme noi au scăzut cu aproape 22% faţă de perioada similară a anului 2024. Segmentul maşinilor electrice 100% a raportat un recul de 44% şi plasează ţara noastră pe penultimul loc la capitolul electromobilitate – potrivit raportului realizat de Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile.

Ministrul mediului, Diana Buzoianu, declara recent că Programul „Rabla” va suferi modificări doar în ceea ce priveşte voucherele pentru maşini electrice, care vor avea o valoare mai mică, iar debutul cest an ar urma să aibă loc înainte de 1 septembrie. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)