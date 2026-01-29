Informare meteo: ploi moderate cantitativ, polei și ghețuș, intensificări ale vântului, răcire a vremii, ger
Publicat de Andreea Drilea, 29 ianuarie 2026, 10:11
|Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
|Ziua/luna/anul: 29-01-2026
|Ora : 10:00
|Nr. mesajului:1
|Intervalul : conform textelor;
Zonele afectate : conform textelor și hărții;
Fenomene : conform textelor;
Mesaj :
MESAJ 1/2
INFORMARE METEOROLOGICĂ
Interval de valabilitate: 29 ianuarie, ora 20:00 – 01 februarie, ora 18:00
În intervalul menționat vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării. În regiunile sud-estice vor fi ploi moderate cantitativ și se vor acumula 10…20 l/mp și izolat 25 l/mp. În restul țării precipitațiile vor fi slabe cantitativ, predominant ninsori la munte și în Moldova și mixte în celelalte regiuni. Pe alocuri se va forma polei și ghețuș.
MESAJ 2/2
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
Interval de valabilitate: 29 ianuarie, ora 22:00 – 31 ianuarie, ora 20:00
În intervalul menționat, în sudul Moldovei, în jumătatea de est a Munteniei și în Dobrogea, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală în general de 50…65 km/h.
În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).
