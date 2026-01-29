Informare meteo: ploi moderate cantitativ, polei și ghețuș, intensificări ale vântului, răcire a vremii, ger

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 29 ianuarie 2026, 10:11

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 29-01-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1
Intervalul : conform textelor;
Zonele afectate : conform textelor și hărții;
Fenomene : conform textelor;
Mesaj :

MESAJ 1/2

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 29 ianuarie, ora 20:00 – 01 februarie, ora 18:00
Fenomene vizate: ploi moderate cantitativ, polei și ghețuș, intensificări ale vântului, răcire a vremii, ger
Zone afectate: conform textului

      În intervalul menționat vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării. În regiunile sud-estice vor fi ploi moderate cantitativ și se vor acumula 10…20 l/mp și izolat 25 l/mp. În restul țării precipitațiile vor fi slabe cantitativ, predominant ninsori la munte și în Moldova și mixte în celelalte regiuni. Pe alocuri se va forma polei și ghețuș.
      Temporar vor fi intensificări ale vântului în regiunile estice și sudice cu viteze de 40…60 km/h.
      Vremea se va răci îndeosebi în regiunile extracarpatice. Va fi ger în noaptea de sâmbătă spre duminică (31 ianuarie/1 februarie) în Moldova, Dobrogea și estul Transilvaniei unde temperaturile minime se vor încadra în general între -14 și -10 grade, iar pe parcursul zilei de duminică (1 februarie) gerul va persista în cea mai mare parte a Moldovei.
      Notă: până miercuri (4 februarie) vremea se va menține deosebit de rece, geroasă mai ales noaptea și dimineața, îndeosebi în regiunile extracarpatice.

MESAJ 2/2

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN

Interval de valabilitate: 29 ianuarie, ora 22:00 – 31 ianuarie, ora 20:00
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: sudul Moldovei, jumătatea estică a Munteniei și Dobrogea

      În intervalul menționat, în sudul Moldovei, în jumătatea de est a Munteniei și în Dobrogea, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală în general de 50…65 km/h.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).

