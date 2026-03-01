Iaşi: Sistemul EES, extins la punctele de trecere a frontierei Albiţa, Bumbăta, Galaţi, Iaşi, Sculeni şi Brăila

Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră (ITPF) Iaşi a anunţat extinderea sistemului Entry/Exit (EES) la punctele de trecere a frontierei de la Albiţa, Bumbăta, Galaţi, Iaşi, Sculeni şi Brăila.

‘Începând cu data de 02 martie 2026, sistemul Entry/Exit (EES) se va extinde şi la celelalte puncte de trecere a frontierei, astfel: frontiera româno-moldovenească – Albiţa, Bumbăta, Galaţi (rutier), Galaţi (feroviar), Iaşi (feroviar), Sculeni; frontiera fluvială (Dunărea) – Brăila (portuar)’, a transmis ITPF.

Sistemul a fost introdus etapizat începând cu data 12 octombrie 2025, prin extindere graduală în punctele de trecere, acesta urmând să fie operaţionalizat la nivelul întregii frontiere externe a României.

EES este un sistem electronic modern care înregistrează data şi locul de intrare şi de ieşire ale cetăţenilor statelor care nu sunt membre ale Uniunii Europene, admişi pentru şederi de scurtă durată, de maximum 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile.

Sistemul colectează date alfanumerice şi biometrice (imagine facială şi patru amprente digitale) şi calculează automat durata şederii autorizate. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)