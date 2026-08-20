Guvernul va analiza propunerea privind bursele sociale după încheierea perioadei de consultare publică (Ilie Bolojan)

Publicat de Andreea Drilea, 20 august 2026, 06:11

Organizaţiile „Salvaţi Copiii” şi „World Vision” România cer guvernului să menţină burselor sociale pentru elevi şi în vacanţele şcolare.

Acestea avertizează că eliminarea sprijinului în lunile de vară ar afecta familiile cu venituri reduse, care trebuie să acopere în continuare cheltuieli pentru hrană, îmbrăcăminte şi educaţie.

Solicitarea vine după ce Ministerul Educaţiei a pus în dezbatere un proiect care prevede acordarea burselor sociale doar în perioada cursurilor. Organizaţiile amintite susţin că măsura poate accentua riscul de abandon şcolar, în special în mediul rural.

Premierul interimar, Ilie Bolojan, a declarat aseară la postul B1TV că guvernul va analiza propunerea privind bursele sociale după încheierea perioadei de consultare publică. El a spus că logica Ministerului Educaţiei este ca bursa să fie acordată în lunile de şcoală, fiind un sprijin pentru participarea elevilor la procesul educaţional, nu o alocaţie acordată pe tot parcursul anului.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro