Guvernul se va reuni pentru aprobarea celor cinci propuneri legislative pentru care îşi va angaja răspunderea

Publicat de Gabriela Rotaru, 1 septembrie 2025, 18:42

În această seară guvernul îşi va angaja răspunderea pentru cele cinci proiecte – şedinţa este programată chiar în prima zi a noii sesiuni, iar procedura se anunţă diferită faţă de cea de la prima asumare, în luna iulie.

De la ora 19:00, aici, la Parlament, sunt programate 5 şedinţe comune separate pentru cele 5 proiecte legislative pentru care executivul condus de premierul Ilie Bolojan îşi va angaja răspunderea. Primul proiect de lege vizează pensiile magistraţilor prin care se prelungeşte vârsta de pensionare a acestora la 65 de ani, cu o perioadă de tranziţie de 10 ani, iar pensia va fi limitată la 70% din venitul net din ultima lună de activitate.

Al doilea proiect şi implicit a doua şedinţă comună vizează reforma în sănătate. Guvernul îşi va angaja răspunderea şi pentru proiectul de lege privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, dar şi pentru proiectul de lege primind eficientizarea activităţii ANCOM, ANRE şi ASF. Al cincilea act normativ, aşadar a cincea şedinţă comună, vizează proiectul pentru stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice.

Din opoziţie, AUR contestă procedura aleasă de executiv pentru promovarea celor cinci acte normative prin angajarea răspunderii şi susţine că este un demers fără precedent pentru un stat membru al Uniunii Europene. Totodată, cei din opoziţie contestă şi prevederile proiectelor, anunţând că vor fi depuse patru moţiuni de cenzură. Singurul document cu care AUR este de acord este cel referitor la schimbarea condiţiilor de pensionare ale procurorilor şi judecătorilor. (Rador/ FOTO gov.ro)

