Guvernul a amânat actul normativ care trebuia să modifice ordonanţa de urgenţă legată de cheltuielile primăriilor

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 octombrie 2025, 13:50

Guvernul ar trebui să modifice în şedinţa de joi ordonanţa de urgenţă care îi împiedică pe primari să angajeze cheltuieli excesive pentru reparaţii şi achiziţii pe final de an.

Premierul Ilie Bolojan a anunţat încă de săptămâna trecută că va schimba actul normativ în prima şedinţă a executivului, după ce mai mulţi edili din ţară au semnalat că ar bloca activitatea primăriilor.

Pe agenda şedinţei se mai află şi programul INVESTALIM, prin care companiile care vor să dezvolte unităţi de procesare moderne sunt incluse într-o schemă de ajutor de stat.

Andrei Şerban: Potrivit unor surse politice, guvernul a amânat actul normativ care trebuia să modifice ordonanţa de urgenţă 52, legată de cheltuielile primăriilor. Mai multe informaţii vom afla la conferinţa de presă de după şedinţa executivului. Acesta are pe ordinea de zi programul INVESTALIM, care întâmpină unele greutăţi şi de aceea punerea lui în aplicare durează mai mult decât s-a crezut iniţial, pentru că demersurile conexe sunt laborioase, iar timpii nu se pot imputa de cele mai multe ori agenţilor economici. Modificările propuse oferă posibilitatea ca noile investiţii să contribuie la dezvoltarea regională până la data de 31 decembrie 2031 şi cinci ani de la data finalizării acestui program. De asemenea, executivul vrea să acorde ajutoare de urgenţă persoanelor care au rămas fără un loc de muncă în urma reducerii activităţii la Salina Praid, indiferent de veniturile lor sau ale familiilor lor, în cuantum de 9.000 de lei. Prefectura Harghita a transmis că 49 de persoane au rămas fără un loc de muncă şi necesită sprijin. În baza altui proiect de hotărâre urmează să fie modificat regulamentul de investigare a accidentelor şi a incidentelor pe căile ferate şi la metrou; scopul este reducerea cheltuielilor de personal cu orele de noapte şi cu zilele de sărbătoare. Pe ordinea de zi se mai află şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru varianta de ocolire Gura Humorului din judeţul Suceava; investiţia este de 2,7 miliarde de lei. (Rador/ FOTO gov.ro)