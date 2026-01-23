Galaţi: Consilier local din comuna Ţepu, cercetat penal după ce ar fi agresat fizic şi verbal un elev

Un consilier local din comuna Ţepu, judeţul Galaţi, este cercetat penal după ce ar fi agresat fizic şi verbal un elev, în curtea şcolii din localitate, incidentul fiind surprins pe o filmare care a apărut recent în spaţiul public.

Potrivit imaginilor surprinse în toamna anului trecut de un alt elev, în timpul unei pauze, bărbatul discută în contradictoriu cu un elev, apoi îl loveşte cu palma peste cap, în timp ce îl ţine de gât.

Incidentul s-ar fi produs pe terenul de sport al şcolii din comună, în prezenţa mai multor elevi, pe fondul unui conflict între doi copii, în care consilierul ar fi intervenit.

‘În urma apariţiei, în spaţiul public online, a unor imagini din care reiese că un bărbat agresează fizic şi verbal un minor, în curtea unei unităţi de învăţământ, Compartimentul Relaţii Publice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi este abilitat să comunice următoarele: Poliţiştii din cadrul Secţiei 6 Poliţie Rurală Tecuci s-au sesizat din oficiu şi au deschis un dosar penal pentru săvârşirea infracţiunilor de lovirea sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. În prezent sunt efectuate cercetări în vederea identificării persoanelor implicate, pentru stabilirea cu exactitate a situaţiei de fapt şi luarea măsurilor legale care se impun’, a transmis IPJ Galaţi. (Agerpres/ FOTO AI)