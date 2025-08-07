Funeralii Ion Iliescu/Fostul preşedinte va fi înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea; astăzi – zi de doliu naţional

Publicat de Andreea Drilea, 7 august 2025, 04:47

Fostul preşedinte Ion Iliescu va fi înmormântat joi, cu onoruri militare, la Cimitirul Militar Ghencea III.

Joi dimineaţa, în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, unde a fost depus încă de miercuri sicriul cu trupul neînsufleţit al fostului şef de stat, vor avea loc un scurt moment religios şi ceremonia Gărzii la catafalc.

Ulterior, va fi oficiată slujba de înmormântare la Biserica din Complexul ‘Palat Cotroceni’.

După ceremonia religioasă, Garda de Onoare, constituită din militari ai Brigăzii 30 Gardă ‘Mihai Viteazul’, va prezenta ultimul onor pe Platoul Marinescu. Se va intona Imnul Naţional, iar cortegiul va trece prin faţa Gărzii.

Cortegiul cu sicriul fostului preşedinte al României se va deplasa apoi spre Cimitirul Militar Ghencea III, pe traseul Bulevardul Gheorghe Marinescu – Bulevardul Eroii Sanitari – Bulevardul Eroilor – Strada Bagdasar – Şoseaua Panduri – Bulevardul Geniului – Strada Răzoare – Drumul Sării – Bulevardul Ghencea – Prelungirea Ghencea – Drumul Cooperativei – Cimitirul Ghencea III.

La intrarea în cimitir, sicriul va fi amplasat pe un afet de tun şi va fi prezentat onorul.

Înmormântarea va avea loc doar în prezenţa familiei şi a apropiaţilor.

Joi a fost declarată zi de doliu naţional, iar drapelele României au fost arborate în bernă.

Ion Iliescu a fost şef al statului român între anii 1990 – 1992, 1992 – 1996 şi 2000 – 2004.

A murit marţi, la Spitalul ”Agrippa Ionescu” din Capitală. Ion Iliescu avea 95 de ani. Agerpres

Guvernul a declarat ziua de joi, 7 august, zi de doliu național, în memoria fostului președinte Ion Iliescu.

Acesta a încetat din viață marți, la vârsta de 95 de ani, în urma unui cancer pulmonar.

Conform legii, în ziua de doliu național, toate instituțiile și autoritățile publice, centrale și locale vor coborî drapelul României în bernă.

Totodată, posturile de radio și televiziune, precum și instituțiile de cultură, își vor adapta programul difuzat și activitățile organizate în mod corespunzător acestei zile.

Ion Iliescu a fost ales de trei ori președinte al României, fiind una dintre cele mai controversate figuri ale vieții politice după 1989, din cauza numeroaselor mișcări sociale care au marcat tranziția României spre regimul democratic.

Ion Iliescu a considerat că destinul său a fost de stânga: „progresul și libertatea sunt valori esențiale când faci politică de stânga”, spunea anul trecut fostul președinte.

Ion Iliescu: Toată viața mea am fost de stânga. Poate fi numită doar destin, această așezare istorică, ideologică și afectivă, la stânga. Am suferit de la stânga și mi-am revenit tot de la stânga. Am sperat de la stânga și am avut curaj tot de la stânga. Mi-am dorit ca în toată această călătorie să rămân om, pentru că puterea te poate îmbăta și schimba masiv foarte ușor. De ce nu pot să fiu de dreapta? Rămâne o întrebare mai bună decât „de ce sunteți de stânga?”. Când faci politică de stânga, două valori fundamentale dau apetit pentru istorie și viitor: progresul și libertatea.

