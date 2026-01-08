Fostul ministru Daniel Chiţoiu, condamnat la 4 ani de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă

Publicat de Gabriela Rotaru, 8 ianuarie 2026, 15:41

Fostul ministru Daniel Chiţoiu a fost condamnat, joi, la 4 ani de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă, acuzaţia având legătură cu accidentul mortal provocat de politician în decembrie 2019.

Conform portalului instanţelor de judecată, Curtea de Apel Piteşti a admis apelurile declarate de procurori şi de părţile civile din acest dosar împotriva sentinţei pronunţată în aprilie 2025 de Judecătoria Piteşti.

Astfel, magistraţii au desfiinţat în parte sentinţa instanţei de fond şi, rejudecând, au majorat pedeapsa principală a închisorii aplicată inculpatului de la 3 ani la 4 ani şi au modificat regimul de executare, dispunând ca pedeapsa să fie executată în regim de detenţie.

‘Aplică inculpatului şi interzicerea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, potrivit art. 66 alin. 1 lit. i cod penal, ca pedeapsă complementară, pe o perioadă de 5 ani şi ca pedeapsă accesorie pe durata executării pedepsei principale. Reduce cuantumul daunelor morale acordate părţilor civile Niţă Naziana Maria şi Pristavu Daniel Constantin la câte 400.000 lei fiecare. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei care nu contravin prezentei’, se mai arată în minuta deciziei.

Decizia Curţii de Apel Piteşti este definitivă.

Pe 26 decembrie 2019, Daniel Chiţoiu a fost implicat într-un accident rutier petrecut pe DN 7 Piteşti – Râmnicu Vâlcea, în zona localităţii Zamfireşti din judeţul Argeş.

În evenimentul rutier au fost implicate două autoturisme, dintre care unul condus de un bărbat de 82 de ani, din Piteşti, care se deplasa pe direcţia Piteşti – Râmnicu Vâlcea, celălalt fiind condus din sens opus de Daniel Chiţoiu.

În urma coliziunii dintre cele două autoturisme a rezultat decesul bărbatului de 82 de ani şi rănirea gravă a pasagerei dreapta faţă din acelaşi autoturism, care ulterior a decedat.

Daniel Chiţoiu a fost pus sub acuzare de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, în ianuarie 2020, pentru săvârşirea infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)