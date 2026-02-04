Fostul candidat la alegerile prezidenţiale, Călin Georgescu, rămâne sub control judiciar

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 februarie 2026, 12:30

Fostul candidat la alegerile prezidenţiale, Călin Georgescu, rămâne sub control judiciar, după ce Judecătoria Sectorului 1 a respins ca neîntemeiată contestaţia sa în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară.

Decizia nu este definitivă şi poate fi atacată la Tribunalul Bucureşti în termen de 48 de ore de la comunicarea sa.

Tot ieri, Curtea de Apel Bucureşti a decis să prelungească arestarea preventivă în cazul mercenarului Horaţiu Potra pentru următoarele 30 de zile, într-un alt dosar în care el este deferit justiţiei, alături de 20 de luptători.

Fiul, Dorian Potra, care nu are voie să ia legătura cu tatăl său, rămâne în arest la domiciliu, o măsură similară fiind luată şi pentru nepotul său, Alexandru Potra.

Hotărârea instanţei nu este definitivă. (Rador/ FOTO agerpres.ro)