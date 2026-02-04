Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Fostul candidat la alegerile prezidenţiale, Călin Georgescu, rămâne sub control judiciar

Fostul candidat la alegerile prezidenţiale, Călin Georgescu, rămâne sub control judiciar

Fostul candidat la alegerile prezidenţiale, Călin Georgescu, rămâne sub control judiciar

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 februarie 2026, 12:30

Fostul candidat la alegerile prezidenţiale, Călin Georgescu, rămâne sub control judiciar, după ce Judecătoria Sectorului 1 a respins ca neîntemeiată contestaţia sa în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară.

Decizia nu este definitivă şi poate fi atacată la Tribunalul Bucureşti în termen de 48 de ore de la comunicarea sa.

Tot ieri, Curtea de Apel Bucureşti a decis să prelungească arestarea preventivă în cazul mercenarului Horaţiu Potra pentru următoarele 30 de zile, într-un alt dosar în care el este deferit justiţiei, alături de 20 de luptători.

Fiul, Dorian Potra, care nu are voie să ia legătura cu tatăl său, rămâne în arest la domiciliu, o măsură similară fiind luată şi pentru nepotul său, Alexandru Potra.

Hotărârea instanţei nu este definitivă. (Rador/ FOTO agerpres.ro)

Etichete:
Programul „Tomata” continuă şi în 2026
Naţional miercuri, 4 februarie 2026, 06:56

Programul „Tomata” continuă şi în 2026

Programul „Tomata” continuă şi anul acesta, iar legumicultorii se pot înscrie până pe data de 15 aprilie la Direcţiile agricole....

Programul „Tomata” continuă şi în 2026
Beneficiile de asistenţă socială vor fi plătite în avans luna aceasta
Naţional miercuri, 4 februarie 2026, 06:55

Beneficiile de asistenţă socială vor fi plătite în avans luna aceasta

Beneficiile de asistenţă socială vor fi plătite în avans pe 6 februarie, în contextul în care data obişnuită de plată, 8 februarie, este...

Beneficiile de asistenţă socială vor fi plătite în avans luna aceasta
Schemele de ajutor de stat vor fi reconfigurate
Naţional marți, 3 februarie 2026, 12:40

Schemele de ajutor de stat vor fi reconfigurate

Schemele de ajutor de stat vor fi reconfigurate prin lansarea a şapte programe dedicate, inclusiv pentru resurse minerale şi materii prime critice,...

Schemele de ajutor de stat vor fi reconfigurate
Liderul PNL, Ilie Bolojan, a primit votul de încredere al conducerii partidului
Naţional marți, 3 februarie 2026, 07:45

Liderul PNL, Ilie Bolojan, a primit votul de încredere al conducerii partidului

Liderul PNL, Ilie Bolojan, a primit votul de încredere al conducerii partidului, la capătul unei şedinţe importante şi pe alocuri tensionate a...

Liderul PNL, Ilie Bolojan, a primit votul de încredere al conducerii partidului
Naţional marți, 3 februarie 2026, 06:08

Senatul a adoptat proiectul de lege pentru prevenirea şi combaterea femicidului

Senatul a adoptat cu majoritate de voturi proiectul de lege pentru prevenirea şi combaterea femicidului. Unul dintre iniţiatori, deputatul PNL...

Senatul a adoptat proiectul de lege pentru prevenirea şi combaterea femicidului
Naţional luni, 2 februarie 2026, 10:34

Traficul se desfăşoară în condiţii de iarnă pe mai multe artere rutiere

Se circulă în condiţii de iarnă pe autostrăzile A1 şi A2 şi pe drumurile din 15 judeţe. A nins consistent, începând de aseară, în...

Traficul se desfăşoară în condiţii de iarnă pe mai multe artere rutiere
Naţional luni, 2 februarie 2026, 07:02

Astăzi începe prima sesiune parlamentară din acest an

Astăzi începe prima sesiune parlamentară din acest an. Conducerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor vor avea şedinţe separate, în care...

Astăzi începe prima sesiune parlamentară din acest an
Naţional duminică, 1 februarie 2026, 11:30

Meteorologii au prelungit codul galben de ger

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 01-02-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform...

Meteorologii au prelungit codul galben de ger