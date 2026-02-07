Ascultă Radio România Iași Live
Prim plan » Fermierii vor primi despăgubiri pentru animalele pierdute din cauza bolilor transmisibile doar dacă respectă regulile de prevenire

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 februarie 2026, 09:00

Fermierii vor primi despăgubiri pentru animalele pierdute din cauza bolilor transmisibile doar dacă respectă regulile de prevenire şi control al focarelor şi anunţă rapid autorităţile atunci când apare o problemă.

Această măsură este prevăzută într-un proiect de ordonanţă de urgenţă aflat în dezbatere publică.

Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară explică faptul că acordarea despăgubirilor, fără respectarea acestor obligaţii legale, ar putea încuraja comportamente incorecte şi prejudicii la bugetul de stat.

Asigurarea permanentă a condiţiilor de biosecuritate şi înscrierea animalelor deţinute în Registrul agricol sau în Sistemul naţional de identificare se numără printre obligaţiile prevăzute în actul normativ pentru fermieri. De asemenea, este stabilit un termen de cel mult 24 de ore pentru raportarea problemelor de sănătate a animalelor ori a cazurilor în care acestea au murit sau au fost sacrificate pentru lichidarea focarelor de boală.

Potrivit documentului, se interzice administrarea de antibiotice ori antivirale fără justificare clinică, dar şi introducerea în exploataţie a animalelor provenite din zone supuse restricţiilor sau pentru care nu există documente sanitar-veterinare legale.

În plus, animalele nou achiziţionate trebuie izolate obligatoriu într-un spaţiu separat, respectându-se o perioadă de carantină între 21 şi 30 de zile. Fermierii sancţionaţi pentru nerespectarea noilor reglementări nu vor mai primi despăgubiri pentru pierderile suferite prin uciderea animalelor bolnave. Actul normativ prevede şi creşteri salariale de până la 40% pentru personalul Autorităţii Naţional Sanitar-Veterinare implicat în activităţi finanţate din fonduri europene nerambursabile. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

