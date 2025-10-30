Experţi: Black Friday, una dintre cele mai vulnerabile perioade din an în privinţa fraudelor online

Publicat de Andreea Drilea, 30 octombrie 2025, 11:58

Perioada campaniilor de Black Friday este una dintre cele mai vulnerabile din an din perspectiva fraudelor online, iar infractorii cibernetici profită de volumul mare de tranzacţii online şi recurg la site-uri false sau site-uri clonă, cu scopul de a induce în eroare cumpărătorii pentru a extrage informaţii sensibile, mai ales datele de card, avertizează Asociaţia Română a Băncilor (ARB), Poliţia Română şi Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC).

Modurile de operare utilizate frecvent în perioada campaniilor de Black Friday sunt: crearea de site-uri false sau clonate, care imită în detaliu paginile unor magazine legitime; trimiterea de mesaje şi e-mail-uri de tip phishing, care par a fi expediate de companii cunoscute, bănci sau instituţii publice; publicarea şi promovarea de anunţuri frauduloase pe reţelele sociale, care promit reduceri spectaculoase; comercializarea de produse contrafăcute, prezentate drept articole de brand; solicitarea plăţii prin metode nesigure, care pot duce la compromiterea datelor de card.

Experţii în securitate cibernetică au o serie de recomandări pentru prevenirea fraudelor online de Black Friday, una dintre acestea fiind verificarea sursei mesajelor primite.

‘În perioada campaniilor de reduceri, utilizatorii pot primi mesaje care par a fi transmise în numele unor instituţii sau companii cunoscute – servicii poştale, firme de curierat, instituţii bancare sau operatori de telecomunicaţii. Astfel de comunicări pot include informaţii false privind colete blocate, solicitarea actualizării datelor de client sau oferte exclusive. Nu accesaţi linkurile primite! Aceste mesaje trebuie tratate cu maximum de prudenţă, în special dacă conţin fişiere ataşate, link-uri scurtate ori domenii suspecte. Instituţiile şi companiile autentice nu solicită prin e-mail sau SMS date confidenţiale. Situaţiile reale pot fi verificate exclusiv pe site-urile oficiale, accesate manual, nu prin link-urile primite’, precizează sursa citată.

De asemenea, este nevoie de verificarea autenticităţii magazinului online, context în care se recomandă efectuarea cumpărăturilor doar de pe platforme care oferă adresă web securizată (https://), date de identificare clare ale companiei şi informaţii complete despre livrare, retur şi contact.

În acelaşi timp, utilizatorii sunt sfătuiţi să fie atenţi la ofertele nerealist de avantajoase (prea bune ca să fie adevărate).

‘Infractorii cibernetici exploatează graba cumpărătorilor şi construiesc site-uri care imită perfect magazinele autentice, inclusiv elementele vizuale şi politicile comerciale. Reduceri de 80-90% la produse de brand sau la dispozitive scumpe reprezintă, în majoritatea cazurilor, semnale clare de fraudă. Se recomandă compararea preţurilor pe mai multe platforme şi verificarea atentă a domeniului site-ului, mai ales dacă acesta foloseşte extensii neobişnuite (.shop, .store etc.)’, se menţionează în comunicat.

Totodată, cumpărătorii trebuie să apeleze la metodele de plată sigure, doar prin canale securizate, care oferă autentificare suplimentară şi confirmări în timp real. Astfel, se recomandă evitarea transferurilor directe către conturi personale sau plata prin link-uri primite pe reţele de socializare/aplicaţii de mesagerie, precum şi vigilenţă sporită la salvarea datelor cardului.

‘Salvează confirmările de plată, facturile, e-mail-urile şi capturile de ecran. Acestea pot fi esenţiale în cazul unei reclamaţii. În situaţia identificării unei tranzacţii neautorizate, este necesară informarea imediată a instituţiei bancare, sesizarea Poliţiei, precum şi raportarea fraudei către Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică, apelând 1911 sau accesând pnrisc.dnsc.ro. Verifică periodic conturile tale bancare. Monitorizează tranzacţiile şi activează alertele automate din aplicaţiile bancare. Astfel, poţi detecta rapid orice activitate suspectă şi poţi bloca accesul neautorizat’, transmit specialiştii.

Sfaturi detaliate privind siguranţa digitală pot fi accesate pe platforma www.sigurantaonline.ro, parte a campaniei #SigurantaOnline, derulată de Poliţia Română, DNSC şi ARB. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă