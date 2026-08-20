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Examenul suplimentar de admitere la liceu din 2027, tot mai contestat

Examenul suplimentar de admitere la liceu din 2027, tot mai contestat

Publicat de Andreea Drilea, 20 august 2026, 06:26

Examenul de admitere pe care unele licee l-ar putea organiza în plus faţă de repartizarea după Evaluarea Naţională este tot mai contestat, deşi e prevăzut în legea învăţământului preuniversitar, adoptată în urmă cu trei ani.

După ce Ministerul Educaţiei a publicat propunerea de metodologie a admiterii la liceu în 2027, au apărut numeroase proteste şi semne de întrebare.

Reprezentanţii Consiliului Elevilor se declară îngrijoraţi cu privire la introducerea unui concurs suplimentar, care ar pune mai multă presiune asupra elevilor.

Federaţia Naţională a Părinţilor – EDUPART a solicitat ferm retragerea şi revizuirea integrală a proiectului, invocând inechitate accentuată şi lipsa garanţiilor de integritate, iar din lumea politică au venit reacţii negative de la mai toate partidele.

Inițiative de amânare a aplicării noilor prevederi

Reprezentanţii AUR acuză transformarea admiterii la liceu într-un examen al pilelor şi relaţiilor, iar deputaţii Raluca Turcan, de la PNL, şi Mihai Ghigiu, de la PSD, au anunţat iniţiative legislative pentru amânarea aplicării noilor prevederi. Social-democratul a indicat, la rândul său, argumentul discriminării între copii.

Mihai Ghigiu: Procedura vine să mărească inechitățile între părinții care își permit, spre exemplu, să-și pregătească copiii la mai multe materii și să meargă atât pe varianta de evaluare națională, cât și pe varianta de admitere direct la liceu, față de părinții care nu își vor permite să facă aceste meditații și, practic, copiii lor vor avea mai puține șanse. Sper să avem în următoarele luni o dezbatere reală, dacă această măsură merită să rămână în această formă.

Rador/FOTO imagine ilustrativă

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