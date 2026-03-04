Evoluții privind preţul combustibililor în România

Publicat de Andreea Drilea, 4 martie 2026, 10:18

Compania OMV Petrom a majorat cu 15 bani preţul unui litru de benzină standard, depăşindu-se astfel pragul psihologic de 8 lei.

Este prima majorare a tarifului după declanşarea războiului din Iran, care a provocat o creştere semnificativă a preţurilor petrolului şi gazelor pe piaţa mondială.

În cazul motorinei premium, preţurile au sărit de 9 lei la unele benzinării, deşi majoritatea încă o vând cu un preţ mediu de 8 lei şi 85 de bani. În Bucureşti un litru de benzină standard se vinde cu preţuri între 7 lei şi 99 de bani şi 8 lei şi 18 bani, în timp ce motorina standard se comercializează cu preţuri între 8 lei şi 29 de bani şi 8 lei şi 49 de bani pe litru.

