Donald Trump ameninţă că, dacă Strâmtoarea Ormuz nu e deblocată în 48 de ore, termocentralele iraniene vor fi distruse

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 martie 2026, 10:44

Ultimatum al lui Donald Trump pentru Iran: dacă Strâmtoarea Ormuz nu e deblocată în 48 de ore, termocentralele iraniene vor fi distruse.

Teheranul ameninţă la rândul său că va distruge infrastructura strategică din Golf.

Pe de altă parte, Iranul a continuat lansările de rachete, printre ţinte numărându-se o importantă bază americano-britanică din Oceanul Indian şi oraşul Dimona, care este asociat cu programul nuclear al Israelului.

Ameninţarea lui Donald Trump că va ordona distrugerea termocentralelor iraniene marchează încă o schimbare a retoricii preşedintelui american, care a declarat anterior că Statele Unite nu vizează sistemul energetic iranian. Totodată, Donald Trump îi ceruse Israelului să nu mai vizeze ţinte din industria energetică, după ce aviaţia israeliană a bombardat câmpul gazifer South Pars, iar iranienii au răspuns atacând cel mai important centru de procesare a gazelor din Qatar.

Acum, Iranul ameninţă că, dacă îi vor fi atacate termocentralele, va bombarda în ţările din Golf infrastructura energetică şi de tehnologie a informaţiei, dar şi uzine de desalinizare a apei, transmite France Press.

Escaladarea atacurilor reciproce asupra infrastructuri energetice ar pune o presiune suplimentară pe pieţele de energie, puternic afectate de bombardamentele de până acum şi mai ales de blocarea Strâmtorii Ormuz, prin care, în mod normal, trece 20% din petrolul vândut la nivel global.

Între timp, Iranul şi-a continuat atacurile, lansând două rachete cu rază de 4.000 de km asupra insulei Diego Garcia, unde se află o importantă bază americano-britanică. Teoretic, Iranul nu ar fi trebuit să aibă în arsenal astfel de rachete cu o rază suficient de mare pentru a atinge capitalele europene. Pe de altă parte, aseară, rachete iraniene au trecut de sistemele antiaeriene din două oraşe israeliene, Arad şi Dimona, acesta din urmă, aflat la doar câţiva kilometri de centrala nucleară a Israelului. Zeci de persoane au fost rănite în cele două atacuri. (Rador/ ro.wikipedia.org)