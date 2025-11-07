Ascultă Radio România Iași Live
Daniel David: Evaluarea Naţională de la finalul clasei a VIII-a trebuie schimbată

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 noiembrie 2025, 11:18

Evaluarea Naţională de la finalul clasei a VIII-a trebuie schimbată, dar acest lucru nu trebuie făcut de la un an la altul, a afirmat ministrul educaţiei, Daniel David, la prezentarea raportului săptămânal legat de activitatea ministerului.

Potrivit raportului Felicia Mocanu, ministrul a precizat că procesul de schimbare a acestui examen trebuie foarte bine gândit, astfel încât să fie predictibil.

Daniel David: Evaluarea Naţională în clasa a VIII-a, aşa cum o avem noi acum, nu există în structura Uniunii Europene, este prea îngustă şi prea punctuală. Pentru celelalte evaluări din clasa a II-a, a IV-a şi a VI-a deja am venit cu acele elemente să evaluăm mai multe competenţe, să avem şi itemi care sunt legaţi de programă, dar şi itemi care sunt gândiţi într-o logică de utilizare a competenţelor în viaţa cotidiană. Despre discrepanţa prea mare între notele obţinute la şcoală şi notele obţinute la Evaluarea naţională, există aceste discrepanţe, noi avem această problemă, după atâţia ani încă nu avem standarde de evaluare şi de notare clare. (Rador/ FOTO edu.ro)

