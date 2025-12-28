Curtea Constituţională urmează să analizeze sesizarea cu privire la cel de-al doilea proiect privind pensionarea magistraţilor

Curtea Constituţională analizează astăzi sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie referitoare la pensiile speciale ale magistraţilor.

Actul normativ adoptat prin asumarea răspunderii Guvernului prevede creşterea treptată, în următorii 15 ani, a vârstei de pensionare a judecătorilor şi procurorilor până la cea standard de 65 de ani.

De asemenea, cuantumul pensiei nu poate depăşi 70% din valoarea salariului net din ultima lună de activitate. Instanţa supremă consideră însă că, prin aceste prevederi, magistraţii sunt discriminaţi faţă de alţi beneficiari de pensii de serviciu şi că se încalcă independenţa justiţiei.

Premierul Ilie Bolojan a explicat că, dincolo de argumentele care ţin de echitatea socială, situaţia economică impune modificări ale condiţiilor şi vârstei de pensionare în toate domeniile care beneficiază de un sistem special. (Rador/ FOTO facebook ccr.ro)