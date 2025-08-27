Ascultă Radio România Iași Live
Cristina Chiriac, preşedinta CNAF, susţine că ar trebui să rămână neschimbat Codul fiscal

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 august 2025, 16:43

Codul Fiscal ar trebui să rămână neschimbat timp de cinci ani pentru a reduce deficitul bugetar fără a afecta sectoare esenţiale ale economiei, a declarat preşedintele Confederaţiei Naţionale pentru Antreprenoriat Feminin, Cristina Chiriac, la o dezbatere de specialitate.

Ea a subliniat că regimul fiscal ar trebui diferenţiat în funcţie de dimensiunea companiilor şi că firmele aflate la început de drum au nevoie de sprijin suplimentar.

În opinia sa, România riscă să intre în recesiune, iar măsurile anunţate de autorităţi nu oferă instrumente reale de creştere.

Chiriac a atras atenţia că fondurile europene rămân o şansă importantă pentru reducerea deficitului bugetar, dar lipsa de transparenţă şi birocraţia excesivă întârzie accesarea acestora. (Rador/ FOTO arhiva RRA)

