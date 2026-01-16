Comisia de Etică a Universităţii din Craiova va analiza sesizările privind teza de doctorat a ministrului Justiţiei

Comisia de Etică s Universităţii din Craiova a decis, vineri, să analizeze sesizările privind teza de doctorat a ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, care este acuzat că ar fi plagiat.

‘Comisia de Etică Universitară a Universităţii din Craiova, întrunită în şedinţă extraordinară, astăzi 16.01.2026, a hotărât deschiderea unui dosar de analiză referitor la sesizările nr. 56/13.01.2026 şi nr.76/14.01.2026’, se menţionează într-un comunicat al Comisiei de Etică transmis AGERPRES.

Radu Marinescu a transmis, luni, după ce a fost fost acuzat că ar fi plagiat în teza de doctorat, că a respectat îndrumările şi standardele de etică şi calitate ştiinţifică, iar lucrarea a fost evaluată de profesorul îndrumător, de comisia de doctorat şi de CNATDCU.

‘De ce acum? De ce eu? Într-un articol defăimător şi plin de contradicţii, care reia obsesiv calomniile ce mi-au fost anterior aruncate în spate (avocatul interlopilor, impus ministru de clanuri cu interese obscure etc) , articol care insistă repetat pe procedura privind selecţia procurorilor, declanşată de MJ cu doar câteva zile în urmă (a propos de de ce eu şi de ce acum), fără măcar să fi utilizat o analiză pe bază de soft, dna jurnalist Şercan Emilia mă acuză de plagiat în lucrarea de doctorat, lucru pe care eu nu l-am făcut’, a scris Radu Marinescu, pe pagina sa de Facebook.

El adaugă că a elaborat teza de doctorat sub coordonarea prof. univ. dr. Ion Dogaru, iar aceasta a fost evaluată conform tuturor rigorilor.

‘Am absolvit, ca şef de promoţie, cu studii la zi şi fără vreo întrerupere, Facultatea de drept a Universităţii de stat din Craiova. Am intrat, imediat după absolvirea facultăţii, în avocatură şi am profesat neîntrerupt timp de treizeci de ani ca avocat în cadrul Baroului Dolj, competenţa mea profesională fiind recunoscută şi prin alegerea în organele de conducere ale profesiei, pentru mai multe mandate succesive. Am reprezentat Baroul Dolj inclusiv pe plan internaţional în cadrul Federaţiei Barourilor Europene. În urmă cu aproximativ 17 ani, am elaborat, în cadrul aceleiaşi prestigioase facultăţi de drept de stat, teza de doctorat sub coordonarea regretatului academician profesor universitar doctor Ion Dogaru. Am respectat îndrumările şi standardele de etică şi calitate ştiinţifică, în conformitate cu legislaţia din acel moment, teza fiind evaluată de profesorul îndrumător, de comisia de doctorat şi de CNATDCU, conform tuturor rigorilor, fără a mi se semnala vreo neconformitate. Precizez şi că nu deţin o catedră universitară, sunt doar colaborator extern (cadrul didactic asociat) al Universităţii din Craiova’, a subliniat ministrul Justiţiei.

Cu privire la susţinerile jurnalistei Emilia Şercan, despre dubii vizând standardele de etică, de calitate ştiinţifică ale lucrării, precum şi de legalitate, Marinescu spune că respectivele standarde s-au stabilit şi validat de către Comisia de doctorat şi CNATDCU, conform legii atunci în vigoare.

‘În măsura în care cineva le contestă, chiar şi după aproape 20 de ani , are posibilitatea deplină să se adreseze organismelor în drept, conform legii, adevărul neputând fi sinonim cu simple alegaţii mediatice, chiar bizare (aş fi plagiat dar în subsol apare că sunt citate opere ale autorilor din care s-ar fi inspirat şi pe care i-au citat şi autorii despre care se susţine că ar fi fost preluaţi, unele texte sunt de fapt reformulate juridic aşadar nu preluate copy-paste cum sună acuzaţia, dar ar putea exista, chipurile, o conspiraţie cu complici, intermediari sau chiar o lucrare neidentificată plagiată, că aş fi plagiat istoria probelor, care e de fapt una singură sau alte chestiuni de acest fel, de unanimitate conceptuală juridică, că am fi prezentat speţe mai vechi în condiţiile în care tratam despre codurile vechi etc)’, precizează Marinescu.

Ministrul aminteşte că, potrivit deciziei nr. 364 din 8 iunie 2022 a Curţii Constituţionale (obligatorie), aceste standarde ‘nu pot fi reexaminate cu relevanţă juridică’, în contextul succesiunii în timp a legilor, sub aspectul valorii ştiinţifice a lucrării, ‘neexistând niciun temei constituţional sau legal în acest sens’.

Precizările ministrului Justiţiei vin în contextul în care PressOne arată că ‘mai mult de jumătate din teza de doctorat în Drept a ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, este plagiată’.

