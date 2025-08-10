Ascultă Radio România Iași Live
Colectă specială pentru ajutorarea sinistraţilor din Broşteni

Publicat de Andreea Drilea, 10 august 2025, 09:48

Astăzi, în toate bisericile din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului va fi organizată o colectă specială de bani pentru ajutorarea sinistraţilor din Broşteni.

Ieri, judeţul Suceava a primit încă 700.000 de lei pentru reconstrucţia caselor distruse de ape în noaptea de 27 spre 28 iulie.

Alte 500.000 de lei a oferit Primăria Sectorului 2 din Bucureşti, iar 200.000, Consiliul Judeţean Vaslui – a anunţat preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Şoldan.

Şi Compania Antibiotice Iaşi a donat medicamente în valoare de aproape 250.000 de lei pentru localităţile din judeţul Suceava afectate de inundaţii, de care vor beneficia peste 7.000 de sinistraţi din Broşteni, Ostra şi Stulpicani.

Medicamentele vor fi distribuite către medicii de familie din localităţile calamitate.

