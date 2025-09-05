Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » CCR va analiza pe 24 septembrie sesizarea ÎCCJ referitoare la legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor

CCR va analiza pe 24 septembrie sesizarea ÎCCJ referitoare la legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor

CCR va analiza pe 24 septembrie sesizarea ÎCCJ referitoare la legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 septembrie 2025, 15:45

Curtea Constituţională va analiza pe 24 septembrie sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie referitoare la legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament.

Proiectul executivului prevede scăderea valorii pensiilor magistraţilor şi creşterea treptată a vârstei de pensionare la 65 de ani.

Ieri, secţiile unite ale instanţei supreme au decis sesizarea Curţii Constituţionale, considerând că proiectul încalcă nu mai puţin de 37 de decizii obligatorii ale CCR şi numeroase principii fundamentale ale statului de drept.

Schimbările propuse de Guvern ar slăbi independenţa justiţiei şi statul constituţional al magistraturii, au mai adăugat judecătorii Înaltei Curţi. (Rador/ FOTO facebook Curtea Constitutionala)

Etichete:
Guvernul a adoptat o Ordonanţă de Urgenţă pentru a putea reorganiza Romsilva
Naţional vineri, 5 septembrie 2025, 10:47

Guvernul a adoptat o Ordonanţă de Urgenţă pentru a putea reorganiza Romsilva

UPDATE – Guvernul a adoptat, vineri, în şedinţă, o Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea Legii privind Codul Silvic şi pentru...

Guvernul a adoptat o Ordonanţă de Urgenţă pentru a putea reorganiza Romsilva
METEO: Temperaturi caniculare în mai multe județe din țară
Naţional vineri, 5 septembrie 2025, 10:32

METEO: Temperaturi caniculare în mai multe județe din țară

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 05-09-2025 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 05...

METEO: Temperaturi caniculare în mai multe județe din țară
ANAF investighează din 2024 firme implicate în fraude cu panouri fotovoltaice;prejudiciul estimat depăşeşte 3 milioane lei (ministru)
Naţional vineri, 5 septembrie 2025, 06:57

ANAF investighează din 2024 firme implicate în fraude cu panouri fotovoltaice;prejudiciul estimat depăşeşte 3 milioane lei (ministru)

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) are în curs o investigaţie demarată anul trecut, care vizează firme implicate în comercializarea...

ANAF investighează din 2024 firme implicate în fraude cu panouri fotovoltaice;prejudiciul estimat depăşeşte 3 milioane lei (ministru)
Guvernul a adoptat metodologia de acordare a burselor în învăţământul preuniversitar de stat, cu excepţia elevilor de la liceele militare
Naţional joi, 4 septembrie 2025, 18:55

Guvernul a adoptat metodologia de acordare a burselor în învăţământul preuniversitar de stat, cu excepţia elevilor de la liceele militare

Executivul a aprobat în şedinţa de astăzi, prin hotărâre de guvern, metodologia de acordare a burselor în învăţământul preuniversitar de...

Guvernul a adoptat metodologia de acordare a burselor în învăţământul preuniversitar de stat, cu excepţia elevilor de la liceele militare
Naţional joi, 4 septembrie 2025, 15:21

Legea privind reforma pensiilor de serviciu va fi atacată la CCR, potrivit unor surse judiciare

Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, convocate astăzi de preşedinta Lia Savonea, au decis în unanimitate să atace la...

Legea privind reforma pensiilor de serviciu va fi atacată la CCR, potrivit unor surse judiciare
Naţional joi, 4 septembrie 2025, 13:52

Profesorii au continuat seria protestelor în Piaţa Victoriei din capitală

Profesorii au continuat astăzi seria protestelor în Piaţa Victoriei din capitală, nemulţumiţi de măsurile de austeritate din primul pachet...

Profesorii au continuat seria protestelor în Piaţa Victoriei din capitală
Naţional joi, 4 septembrie 2025, 13:45

Modificarea metodologiei privind acordarea burselor în învăţământul preuniversitar, pe agenda executivului

Executivul a inclus pe agenda de şedinţei de astăzi proiectul de modificare a metodologiei privind acordarea burselor în învăţământul...

Modificarea metodologiei privind acordarea burselor în învăţământul preuniversitar, pe agenda executivului
Naţional joi, 4 septembrie 2025, 12:13

A început şedinţa comună a Parlamentului pentru prezentarea moţiunilor de cenzură depuse de opoziţie

Senatul şi Camera Deputaţilor s-au reunit, joi, în plen, pentru citirea celor patru moţiuni de cenzură depuse de grupurile parlamentare AUR, SOS...

A început şedinţa comună a Parlamentului pentru prezentarea moţiunilor de cenzură depuse de opoziţie