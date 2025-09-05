CCR va analiza pe 24 septembrie sesizarea ÎCCJ referitoare la legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 septembrie 2025, 15:45

Curtea Constituţională va analiza pe 24 septembrie sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie referitoare la legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament.

Proiectul executivului prevede scăderea valorii pensiilor magistraţilor şi creşterea treptată a vârstei de pensionare la 65 de ani.

Ieri, secţiile unite ale instanţei supreme au decis sesizarea Curţii Constituţionale, considerând că proiectul încalcă nu mai puţin de 37 de decizii obligatorii ale CCR şi numeroase principii fundamentale ale statului de drept.

Schimbările propuse de Guvern ar slăbi independenţa justiţiei şi statul constituţional al magistraturii, au mai adăugat judecătorii Înaltei Curţi. (Rador/ FOTO facebook Curtea Constitutionala)