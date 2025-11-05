CCR analizează astăzi modificările la sistemul de plată al pensiilor private

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 noiembrie 2025, 10:56

Judecătorii de la Curtea Constituţională au termen miercuri, 5 noiembrie, pentru sesizările depuse separat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de AUR privind legea care modifică sistemul de plată al pensiilor private.

Proiectul, adoptat recent de Parlament, prevede că pensionarii care vor să-şi retragă banii din pilonul 2 sau pilonul 3 vor mai putea primi iniţial doar 30% din sumă, iar restul eşalonat pe opt ani.

Pot retrage toată suma doar bolnavii cu afecţiuni oncologice şi cei care au adunat puţini bani la pensiile private.

Judecătorii de la instanţa supremă consideră însă că legea ar putea avea mai multe prevederi neconstituţionale şi au decis în unanimitate să sesizeze CCR.

Magistraţii consideră că românii au dreptul să aibă o lege clară, previzibilă şi predictibilă cu privire la drepturile lor la pensie. Şi AUR a sesizat instanţa constituţională, susţinând că guvernul Bolojan ar fura pensiile din piloanele 2 şi 3. (Rador/ FOTO facebook ccr.ro)