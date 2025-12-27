CCR a programat şedinţa în care este aşteptată o decizie cu privire la modificarea regulilor de pensionare a magistraţilor

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 decembrie 2025, 08:39

Curtea Constituţională a programat pentru sfârşitul acestei săptămâni şedinţa în care este aşteptată o decizie cu privire la modificarea regulilor de pensionare a magistraţilor.

Instanţa supremă a sesizat din nou CCR, aşa cum a făcut şi în toamnă, la momentul promovării primului proiect al acestei reforme, declarat atunci neconstituţional din motive de procedură.

Înalta Curte consideră că este afectată independenţa justiţiei şi că magistraţii ar fi discriminaţi faţă de alte categorii profesionale care primesc pensii de serviciu.

Premierul Ilie Bolojan a explicat în repetate rânduri că, dincolo de argumentele ce ţin de echitate socială, situaţia economică impune modificări ale condiţiilor şi vârstei de pensionare în toate domeniile care beneficiază de aşa-numitele pensii speciale. Într-un interviu televizat, el nu a exclus ca la anul să se producă şi alte schimbări în această privinţă.

Ilie Bolojan: Nu mai putem să susţinem pensionări la 48, 50, 52 de ani. Nu mai este posibil, pentru că nu mai este suportabil pentru economia noastră şi pentru bugetele de pensii din anii următori, când generaţiile noastre, de 450.000 de oameni, vor ieşi la pensie. Şi atunci, că ne place, că nu ne plăce, trebuie să eliminăm şi să reducem posibilităţile de pensionare la vârste care se apropie de 50 de ani şi să creştem vârsta de pensionare cât mai aproape de 65 de ani. Trebuie ridicată vârsta de pensionare peste tot. E singura formă pentru a avea sisteme de pensii stabile şi pentru a avea o economie pusă pe baze sănătoase.

În ceea ce priveşte pensiile magistraţilor, proiectul stabileşte în principal creşterea treptată în următorii 15 ani a vârstei de pensionare până la cea standard, de 65 de ani, majorarea perioadei minime în activitate la 35 de ani şi limitarea cuantumului pensiei la maximum 70% din salariul net. (Rador/ FOTO Facebook ccr.ro)