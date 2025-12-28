Ascultă Radio România Iași Live
CCR a amânat din nou dezbaterea şi decizia privind legea de reformare a pensiilor speciale

Publicat de Gabriela Rotaru, 28 decembrie 2025, 18:44

Judecătorii CCR au suspendat dezbaterea privind reforma pensiilor magistraţiilor pe care urmează să o reia luni, 29 decembrie.

Judecătorii Curţii Constituţionale au suspendat după aproximativ o oră şi jumătate dezbaterea privind reforma pensiilor magistraţiilor pe care urmează să o reia mâine.

În analiză este sesizarea Instanţei Supreme care a contestat şi cel de-al doilea proiect al Guvernului Bolojan.

Redactorul RRA, Andrei Şerban, precizează că şedinţa a fost întreruptă de două ori, iar amânarea a fost decisă din cauza lipsei de cvorum. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie susţine că magistraţii ar fi discriminaţi faţă de alte categorii profesionale care beneficiază de pensii de serviciu, ba chiar ar fi eliminată pensia de serviciu pentru magistraţi şi ar fi încălcată independenţa justiţiei. Între argumentele sesizării la CCR mai sunt invocate neclarităţi, ambiguităţi şi lacune în textul legii. Executivul intenţionează să crească treptat vârsta de pensionare a judecătorilor şi procurorilor, să condiţioneze pensionarea de o perioadă mai lungă în activitate decât în prezent şi să limiteze cuantumul pensiei sub nivelul actual.(Rador/ FOTO facebook ccr.ro)

