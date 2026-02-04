Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Botoşani: Preşedintele CJ cere ministrului Dezvoltării sprijin pentru urgentarea lucrărilor de la Secţia de Oncologie a Spitalului Judeţean

Botoşani: Preşedintele CJ cere ministrului Dezvoltării sprijin pentru urgentarea lucrărilor de la Secţia de Oncologie a Spitalului Judeţean

Botoşani: Preşedintele CJ cere ministrului Dezvoltării sprijin pentru urgentarea lucrărilor de la Secţia de Oncologie a Spitalului Judeţean

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 februarie 2026, 07:09

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Botoşani, Valeriu Iftime, a cerut sprijinul ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, pentru identificarea unor soluţii în vederea finalizării lucrărilor la Secţia de Oncologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă ‘Mavromati’.

Şeful CJ Botoşani a atras atenţia că, din cauza insolvenţei constructorului, lucrările sunt într-o foarte mare întârziere, cu un grad de execuţie de doar 5%, iar Spitalul Judeţean nu poate asigura servicii medicale pentru pacienţii cu afecţiuni oncologice.

‘Avem o imensă problemă. Din 60 de paturi, funcţionăm cu 20 de paturi la Oncologie, ceea ce este aproape imposibil de rezistat. Aş face orice tip de împrumut ca această secţie de Oncologie să se finalizeze. Este foarte, foarte important pentru noi’, a afirmat Iftime.

Acesta a subliniat că şi lucrările de reabilitare a Şcolii Profesionale Speciale ‘Sfântul Stelian’ din municipiul Botoşani sunt în foarte mare întârziere din cauza problemelor cu care se confruntă constructorul.

De asemenea, alte două obiective, finanţate prin Compania Naţională de Investiţii, respectiv Muzeul Judeţean şi Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Judeţean, au nevoie de finanţare pentru a fi finalizate.

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, a inaugurat, marţi, prima creşă construită în municipiul Botoşani după 1990. La eveniment au participat primarul Botoşaniului, Cosmin Andrei, dar şi prefectul Raluca Curelariu. (Agerpres/ FOTO Gina Poenaru)

Etichete:
Vaslui: Campania ‘E.U. informat pentru călătoria în MEDIA’ – derulată în judeţ de Centrul Europe Direct
Prim plan miercuri, 4 februarie 2026, 08:05

Vaslui: Campania ‘E.U. informat pentru călătoria în MEDIA’ – derulată în judeţ de Centrul Europe Direct

Centrul de Informare Europe Direct Vaslui derulează în perioada februarie – iunie 2026 Campania ‘E.U. informat pentru călătoria în...

Vaslui: Campania ‘E.U. informat pentru călătoria în MEDIA’ – derulată în judeţ de Centrul Europe Direct
(AUDIO) Iaşi: Vieţi salvate în urma unei prelevări de organe de la un băiat de 17 ani, victimă a unui accident rutier
Prim plan miercuri, 4 februarie 2026, 07:24

(AUDIO) Iaşi: Vieţi salvate în urma unei prelevări de organe de la un băiat de 17 ani, victimă a unui accident rutier

Mai multe organe care au fost prelevate la Spitalul de Neurochirurgie din Iaşi, de la o persoană aflată în moarte cerebrală, vor salva pacienţi...

(AUDIO) Iaşi: Vieţi salvate în urma unei prelevări de organe de la un băiat de 17 ani, victimă a unui accident rutier
Sindicaliştii din Educaţie protestează astăzi în faţa Guvernului
Prim plan miercuri, 4 februarie 2026, 07:05

Sindicaliştii din Educaţie protestează astăzi în faţa Guvernului

Membrii Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţiei Sindicatelor din Educaţie ‘Spiru Haret’ şi Federaţiei...

Sindicaliştii din Educaţie protestează astăzi în faţa Guvernului
Sesizare la Curtea Constituţională privind concediul medical
Prim plan miercuri, 4 februarie 2026, 07:01

Sesizare la Curtea Constituţională privind concediul medical

Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituţională în legătură cu măsura adoptată de executiv potrivit căreia, de la 1 februarie, prima zi...

Sesizare la Curtea Constituţională privind concediul medical
Prim plan miercuri, 4 februarie 2026, 06:59

Europenii încep negocierile cu Administraţia Trump privind minereurile rare

Europenii încep, astăzi, negocieri în Statele Unite în speranţa de a ajunge la un acord cu Administraţia Trump privind minereurile rare,...

Europenii încep negocierile cu Administraţia Trump privind minereurile rare
Prim plan miercuri, 4 februarie 2026, 06:56

Programul „Tomata” continuă şi în 2026

Programul „Tomata” continuă şi anul acesta, iar legumicultorii se pot înscrie până pe data de 15 aprilie la Direcţiile agricole....

Programul „Tomata” continuă şi în 2026
Prim plan miercuri, 4 februarie 2026, 06:55

Beneficiile de asistenţă socială vor fi plătite în avans luna aceasta

Beneficiile de asistenţă socială vor fi plătite în avans pe 6 februarie, în contextul în care data obişnuită de plată, 8 februarie, este...

Beneficiile de asistenţă socială vor fi plătite în avans luna aceasta
Prim plan marți, 3 februarie 2026, 18:00

(AUDIO) Episcopul romano-catolic de Iași, Iosif Păuleț, vizat de un dosar penal pentru nedenunțare

Episcopul romano-catolic de Iași, Iosif Păuleț, este vizat de un dosar penal pentru infracțiunea de nedenunțare, potrivit unui articol PressOne,...

(AUDIO) Episcopul romano-catolic de Iași, Iosif Păuleț, vizat de un dosar penal pentru nedenunțare