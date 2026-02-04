Botoşani: Preşedintele CJ cere ministrului Dezvoltării sprijin pentru urgentarea lucrărilor de la Secţia de Oncologie a Spitalului Judeţean

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 februarie 2026, 07:09

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Botoşani, Valeriu Iftime, a cerut sprijinul ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, pentru identificarea unor soluţii în vederea finalizării lucrărilor la Secţia de Oncologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă ‘Mavromati’.

Şeful CJ Botoşani a atras atenţia că, din cauza insolvenţei constructorului, lucrările sunt într-o foarte mare întârziere, cu un grad de execuţie de doar 5%, iar Spitalul Judeţean nu poate asigura servicii medicale pentru pacienţii cu afecţiuni oncologice.

‘Avem o imensă problemă. Din 60 de paturi, funcţionăm cu 20 de paturi la Oncologie, ceea ce este aproape imposibil de rezistat. Aş face orice tip de împrumut ca această secţie de Oncologie să se finalizeze. Este foarte, foarte important pentru noi’, a afirmat Iftime.

Acesta a subliniat că şi lucrările de reabilitare a Şcolii Profesionale Speciale ‘Sfântul Stelian’ din municipiul Botoşani sunt în foarte mare întârziere din cauza problemelor cu care se confruntă constructorul.

De asemenea, alte două obiective, finanţate prin Compania Naţională de Investiţii, respectiv Muzeul Judeţean şi Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Judeţean, au nevoie de finanţare pentru a fi finalizate.

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, a inaugurat, marţi, prima creşă construită în municipiul Botoşani după 1990. La eveniment au participat primarul Botoşaniului, Cosmin Andrei, dar şi prefectul Raluca Curelariu. (Agerpres/ FOTO Gina Poenaru)