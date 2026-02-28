Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Bilanţul unui atac aerian asupra unei şcoli primare din Iran a crescut la 57 de victime

Bilanţul unui atac aerian asupra unei şcoli primare din Iran a crescut la 57 de victime

Publicat de Gabriela Rotaru, 28 februarie 2026, 16:53

Cel puţin 57 de eleve au fost ucise într-un atac aerian în sudul Iranului, după ce Israelul şi Statele Unite au început să atace această ţară sâmbătă, potrivit presei de stat iraniene, informează DPA.

Zeci de alte fete de la o şcoală primară din provincia Hormozgan ar fi fost rănite, bilanţul morţilor crescând de la 24, cât se raportase anterior.

‘Această şcoală a fost o ţintă directă a atacului’, a scris agenţia de presă Tasnim. Israelul şi SUA nu au comentat până în prezent atacul.

Provincia Hormozgan găzduieşte mai multe baze navale iraniene.

Incidentul a avut loc în districtul Minab, în apropiere de regiunea costieră a Golfului Persic.

Aproximativ 170 de eleve se aflau în şcoală în momentul atacului, potrivit relatărilor din presa iraniană.

Operaţiunile de salvare şi curăţare sunt în curs de desfăşurare în perimetrul şcolii, conform agenţiei de presă Tasnim.

Ministerul iranian de Externe a publicat o imagine cu o clădire transformată în ruine, despre care a afirmat că reprezintă şcoala în cauză.

‘Este o crimă flagrantă. Lumea trebuie să se opună acestei mari nedreptăţi’, a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului, Esmail Baghaei, într-un comunicat. (Agerpres/ FOTO AI)

