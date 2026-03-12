Bacău: Proiectul privind interzicerea ‘păcănelelor’, pus în consultare

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 martie 2026, 10:00

Primarul municipiului Bacău, Lucian Daniel Stanciu Viziteu, a anunţat că a pus în consultare proiectul privind interzicea ‘păcănelelor’ în oraş, urmând ca pe data de 23 martie să aibă loc dezbaterea publică pe această temă.

‘Concret, Consiliul Local – dacă va fi de acord cu propunerea mea – va interzice emiterea şi prelungirea autorizaţiilor locale pentru aceste activităţi. În acelaşi timp, legislaţia naţională prevede că sălile de jocuri îşi încetează efectiv activitatea atunci când expiră licenţele şi autorizaţiile de exploatare aflate acum în vigoare, care sunt acordate de Guvern şi au o valabilitate de un an’, a explicat edilul.

Potrivit acestuia, în municipiul Bacău există circa 200 de săli pentru jocuri de noroc sau pariuri şi peste 800 de aparate de joc de tip ‘păcănele’.

Licenţele şi autorizaţiile de exploatare pentru acestea expiră pe parcursul acestui an sau în 2027.

‘Estimarea mea este că până în luna martie a anului viitor vom scăpa definitiv de toate aceste locaţii fizice din oraş’, a mai spus primarul din Bacău.

Proiectul privind interzicerea ‘păcănelelor’ poate fi consultat pe site-ul primăriei, unde este explicat pas cu pas modul în care se va desfăşura acest proces.

Dezbaterea publică are loc pe data de 23 martie, de la 16:00, la Hub Orizont. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)