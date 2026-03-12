Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Bacău: Proiectul privind interzicerea ‘păcănelelor’, pus în consultare

Bacău: Proiectul privind interzicerea ‘păcănelelor’, pus în consultare

Bacău: Proiectul privind interzicerea ‘păcănelelor’, pus în consultare

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 martie 2026, 10:00

Primarul municipiului Bacău, Lucian Daniel Stanciu Viziteu, a anunţat că a pus în consultare proiectul privind interzicea ‘păcănelelor’ în oraş, urmând ca pe data de 23 martie să aibă loc dezbaterea publică pe această temă.

‘Concret, Consiliul Local – dacă va fi de acord cu propunerea mea – va interzice emiterea şi prelungirea autorizaţiilor locale pentru aceste activităţi. În acelaşi timp, legislaţia naţională prevede că sălile de jocuri îşi încetează efectiv activitatea atunci când expiră licenţele şi autorizaţiile de exploatare aflate acum în vigoare, care sunt acordate de Guvern şi au o valabilitate de un an’, a explicat edilul.

Potrivit acestuia, în municipiul Bacău există circa 200 de săli pentru jocuri de noroc sau pariuri şi peste 800 de aparate de joc de tip ‘păcănele’.

Licenţele şi autorizaţiile de exploatare pentru acestea expiră pe parcursul acestui an sau în 2027.

‘Estimarea mea este că până în luna martie a anului viitor vom scăpa definitiv de toate aceste locaţii fizice din oraş’, a mai spus primarul din Bacău.

Proiectul privind interzicerea ‘păcănelelor’ poate fi consultat pe site-ul primăriei, unde este explicat pas cu pas modul în care se va desfăşura acest proces.

Dezbaterea publică are loc pe data de 23 martie, de la 16:00, la Hub Orizont. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Atacuri iraniene raportate în Irak, Bahrain şi Oman
Prim plan joi, 12 martie 2026, 10:10

Atacuri iraniene raportate în Irak, Bahrain şi Oman

Atacurile iraniene continue au provocat incendii în regiune. Două petroliere au fost cuprinse de flăcări în apropierea portului Basra din sudul...

Atacuri iraniene raportate în Irak, Bahrain şi Oman
Este anunţată o grevă naţională în Belgia
Prim plan joi, 12 martie 2026, 10:01

Este anunţată o grevă naţională în Belgia

Este anunţată o grevă naţională în Belgia, unde vor fi perturbări semnificative ale transportului aerian, feroviar şi rutier. Ministerul...

Este anunţată o grevă naţională în Belgia
În România, preţul combustibililor continuă să crească
Prim plan joi, 12 martie 2026, 09:59

În România, preţul combustibililor continuă să crească

Preţurile combustibililor continuă să crească la nivel mondial pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. În România, preţul motorinei a...

În România, preţul combustibililor continuă să crească
Un nou zbor de evacuare din zona de conflict din Orientul Mijlociu prin mecanismul RescEU
Prim plan joi, 12 martie 2026, 07:05

Un nou zbor de evacuare din zona de conflict din Orientul Mijlociu prin mecanismul RescEU

Astăzi va avea loc un nou zbor de evacuare din zona de conflict din Orientul Mijlociu prin mecanismul RescEU, dedicat cetăţenilor români din...

Un nou zbor de evacuare din zona de conflict din Orientul Mijlociu prin mecanismul RescEU
Prim plan joi, 12 martie 2026, 07:03

Șapte organizații civice cer Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași retragerea titlului Doctor Honoris Causa al profesorului Martin Andreas Nowak implicat în dosarele Epstein

Grupul de Inițiativă Civică „În Stradă”, alături de Corupția Ucide, Inițiativa România, Reset, Activism Civic Craiova, Rezistența...

Șapte organizații civice cer Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași retragerea titlului Doctor Honoris Causa al profesorului Martin Andreas Nowak implicat în dosarele Epstein
Prim plan joi, 12 martie 2026, 06:21

400 de milioane de barili de petrol vor ajunge în curând pe piaţa mondială, potrivit deciziei luate în cadrul G7

Preţul barilului de petrol fluctuează în jurul valorii de 100 de dolari, iar pieţele financiare aşteaptă deblocarea din rezervele strategice...

400 de milioane de barili de petrol vor ajunge în curând pe piaţa mondială, potrivit deciziei luate în cadrul G7
Prim plan joi, 12 martie 2026, 06:05

Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” Iași: Concert extraordinar – Nils Kugelmann Trio & Shuteen Erdenebaatar (DE)

Sâmbătă 14 martie, ora 19:00, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iași, publicul ieșean este invitat la o...

Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” Iași: Concert extraordinar – Nils Kugelmann Trio & Shuteen Erdenebaatar (DE)
Prim plan miercuri, 11 martie 2026, 19:00

(UPDATE) Parlamentul a aprobat dislocarea temporară în România a unor echipamente defensive şi forţe militare americane

UPDATE ORA 18:00/ Plenurile reunite ale Senatului şi Camerei Deputaţilor au aprobat, cu majoritate de voturi, solicitarea preşedintelui Nicuşor...

(UPDATE) Parlamentul a aprobat dislocarea temporară în România a unor echipamente defensive şi forţe militare americane